¡Ö¶õ³±¡×¤¬Â³¤¯¡¦¶õ³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¶õ³±¡Ê¤«¤é¤»¤¡Ë¤¬½Ð¤ë»þ¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶õ³±¡Ê¤«¤é¤»¤¡Ë¡×¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¶õ³±¡Ê¤«¤é¤»¤¡Ë¤È¤Ï¡¢°å³ØÍÑ¸ì¤Ç¤Ï´¥À³±ÓÖ¡Ê¤«¤ó¤»¤¤¤¬¤¤¤½¤¦¡Ë¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£áâ¡Ê¤¿¤ó¡Ë¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤´¥¤¤¤¿³±¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£¹¢¤äµ¤´É»Ù¤Ê¤Éµ¤Æ»¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢±ê¾É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¶õ³±¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¶õ³±¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤äÇØ·Ê¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ½èË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼¾¤Ã¤¿¡Ö¥´¥Û¥´¥Û¡×¤È¤¤¤¦³±¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥±¥Û¥±¥Û¡×¡Ö¥³¥ó¥³¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¥¤¤¤¿³±¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢áâ¤ä¹¢¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É÷¼Ù¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¾É¾õ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÌë´Ö¤äÁáÄ«¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶õ³±¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ä¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¡¢¹á¿å¤Ê¤É¤Î»É·ã¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Éô²°¤ò´¹µ¤¤·¤ÆÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢²Ã¼¾´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò50～60¡óÄøÅÙ¤ËÊÝ¤Ä¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ä¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò°û¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¹¢¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¶õ³±¤¬½Ð¤ë¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÎóµó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦É÷¼Ù¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷
½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ³±¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÀ³±ÓÖ
¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä²ÖÊ´¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÓÃÂ©
ÓÃÌÄ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ìë´Ö°²½¤¹¤ë¶õ³±¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¡¦µÕÎ®À¿©Æ»±ê
°ß»À¤ÎµÕÎ®¤¬¹¢¤ò»É·ã¤·¤Æ³±¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿´°øÀ³±ÓÖ
¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶ÛÄ¥¤¬¸¶°ø¤Ç³±¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸åÉ¡Ï³¾É¸õ·²
É¡¿å¤¬¹¢¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬»É·ã¤È¤Ê¤ê³±¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌôºÞÀ³±ÓÖ
ÆÃ¤ËACEÁË³²Ìô¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¡£
¶õ³±¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡£Â©¶ì¤·¤µ¤ä¶»¤ÎÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ä¥Á¥¢¥Îー¥¼¡Ê¿°¤ä¼êÂ¤ÎÀèÃ¼¤¬ÀÄ»ç¿§¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»êµÞ¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤ÎµßµÞ³°Íè¤ä¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õ³±¤¬Ä¹´ü´Ö¡Ê2～3½µ´Ö°Ê¾å¡ËÂ³¤¡¢¸¶°ø¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ìÈÌÆâ²Ê¤ä¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤¹¡£¶õ³±¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ー²Ê¤ä¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ê¤É¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò¶¡¡Û¶õ³±¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
»Ò¶¡¤Î¶õ³±¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É÷¼Ù¤ä°ì»þÅª¤Ê»É·ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ä±¿Æ°¸å¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ä¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î±ì¤äÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ê¤É¤Ç¹¢¤ò½á¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¶¡¤Î¾ì¹ç¤âÉ÷¼Ù¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ç¤Ï¹¢¤Î±ê¾É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¶õ³±¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ーÀ³±ÓÖ¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¢²ÖÊ´¤Ê¤É¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ç¤Ï±¿Æ°¸å¤äÌë´Ö¤Ë°²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î³±ÓÖ¤Ç¤Ï°ÛÊª¸í°û¤Î²ÄÇ½À¤âÇ°Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¢¤äµ¤Æ»¤Ë°ÛÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É´Æü³±¤Ë¤è¤ë¶õ³±¤Ï·ã¤·¤¤³±¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ËÉÀÜ¼ïÌ¤ÀÜ¼ï¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¶õ³±¤Ç¤Ï¡¢³±¤¬¿ôÆüÂ³¤¯¾ì¹ç¤ä¸¶°ø¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¾®»ù²Ê¤ò¤Þ¤º¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¡¢³±¤ÎÉÑÅÙ¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢Í¶°ø¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¿Ç¤¹¤ëÁ°¤Ë³±¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î·Ð²á¤ò´ÊÃ±¤Ë¥á¥â½ñ¤¤·¤Æ»ý»²¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õ³±¤¬Â³¤¯¡¦¶õ³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¶õ³±¤¬½Ð¤ëºÝ¤Ë¡¢¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶õ³±¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³±ÓÃÂ©
¥¼ー¥¼ー¡¢¥Ò¥åー¥Ò¥åー¤È¤¤¤¦²»¡ÊÓÃÌÄ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯Ìë´Ö¤äÁáÄ«¤Ë¶õ³±¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¤´É»Ù±ê
É÷¼Ù¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î¸å¤Ë³±¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Ï´¥¤¤¤¿³±¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬áâ¤¬Íí¤ó¤À³±¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ã¤·¤¯³±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´Ö¼ÁÀÇÙ±ê
ç±¸¶ÉÂ¤Ê¤É¤Î¼«¸ÊÌÈ±ÖÀ¼À´µ¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÂ©¶ì¤·¤µ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³±¤¬Ä¹°ú¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦É´Æü³±
ÆÃÄ§Åª¤ÊÏ¢Â³¤¹¤ë³±¡Ê¸¤ËÊÍÍ¤Î³±¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Êcovid-19¡Ë´¶À÷¾É
¶õ³±¤¬¼ç¾É¾õ¤Ç¡¢Ç®¤ä·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¡ÊGERD¡Ë
°ß»À¤ÎµÕÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¢¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ë¤È³±¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê
É¡¿å¤¬¹¢¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¡Ê¸åÉ¡Ï³¡Ë¤³¤È¤Ç³±¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡¦»É·ãÊª
¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ä²½³ØÊª¼Á¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³±¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌôºÞÀ³±ÓÖ
ACEÁË³²Ìô¡Ê¹â·ì°µ¤ÎÌô¡Ë¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¶õ³±¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿´ÍýÅªÍ×°ø
¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶ÛÄ¥¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë³±¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ³±¤¬¤Ä¤Å¤¯¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ³±¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¤ä¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ò¤Þ¤º¼õ¿Ç¤·¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼£ÎÅ¤ò¤¦¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ³±¤¬³±¤ËÊÑ¤ï¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
áâ¤¬¤Ç¤Ê¤¤¶õ³±¤«¤é¡¢áâ¤òÈ¼¤Ã¤¿³±¡Ê¼¾À³±ÓÖ¡Ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢áâ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤È¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢»ÔÈÎ¤ÎµîáâºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£áâ¤ä³±¤ÏÂÎ¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤òÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌµÍý¤Ë¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢áâ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÂÐºö¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õ³±¤«¤é¼¾À³±ÓÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸¶°ø¤ò°Ê²¼¤ËÎóµó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦É÷¼Ù¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷
½é´ü¤Ë¤Ï¹¢¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤ë´¥À³±ÓÖ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÈçÊª¤¬Áý¤¨¡¢¼¾À³±ÓÖ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¤´É»Ù±ê
ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤¬ÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Èáâ¤¬Áý¤¨¡¢³±¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÙ±ê
áâ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÇ®¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÓÃÂ©
³±¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶À÷¤òÊ»È¯¤¹¤ë¤Èáâ¤òÈ¼¤¦³±¤¬º®¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉûÉ¡¹Ð±ê¡Ê¸åÉ¡Ï³¡Ë
É¡¤«¤é¹¢¤ØÇ´±Õ¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ç¼¾À³±ÓÖ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¦°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É
°ß»À¤ÎµÕÎ®¤¬Â³¤¯¤È°ß»À¤¬¹¢¤ò»É·ã¤·¡¢¶õ³±¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¡£ËýÀÅª¤Ê³±¤Ë¼¾À¤Î¾É¾õ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡ÊCOPD¡Ë
Ä¹´ü´Ö¤ÎµÊ±ì¤ä´Ä¶Í×°ø¤Ç¼¾À³±ÓÖ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹°ú¤¯¶õ³±¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÇÎÅ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Æâ²Ê¡§É÷¼Ù¡¢µ¤´É»Ù±ê¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÉÂµ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡£
¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡§³±¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¡¢áâ¤¬¤Ò¤É¤¤¡¢Â©¶ì¤·¤¤¾ì¹ç¡£
¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡§¸åÉ¡Ï³¤äÉûÉ¡¹Ð±ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡£
¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡§°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡£
¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¡Ö¶õ³±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ÆµÛº¤Æñ¤äáâ¤Î°Û¾ï¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÆµÛ´ï²Ê¤Ø
¡¦ ¸ÆµÛ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
Â©¶ì¤·¤µ¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤È¶»¤¬ÄË¤à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ò¥åー¥Ò¥åー¡¦¥¼ー¥¼ー¤È²»¤¬¤¹¤ë¡ÊÓÃÌÄ¡Ë¡£Â©ÀÚ¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦ Á´¿È¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç
¹âÇ®¡Ê38.5¡î°Ê¾å¡Ë¤¬Â³¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏµÞ·ã¤Ê´¨µ¤¡¦¿Ì¤¨¤òÈ¼¤¦¡£·ñÂÕ´¶¤äÂÎ¤¬°Û¾ï¤Ë¤À¤ë¤¤¡£
È¯Ç®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿©ÍßÉÔ¿¶¤äÅÇ¤µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¦³±¤ÎÆâÍÆ¤ä»ýÂ³¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¶õ³±¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¡£Ìë´Ö¤Ë·ã¤·¤¤³±¤¬ÉÑÈË¤Ë½Ð¤ë¡ÊÓÃÂ©¤äÉ´Æü³±¤Î²ÄÇ½À¡Ë¡£ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤³±¤¬Â³¤¡¢¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦ áâ¤ÎÀ¼Á¤ä¸«¤¿ÌÜ¤¬°Û¾ï¤Ê¾ì¹ç
·ìáâ¤¬½Ð¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎË¢¾õ¤Îáâ¡ÊÇÙ¿å¼ð¤Î²ÄÇ½À¡Ë¡£²«¿§¤äÎÐ¿§¤ÎÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ëáâ¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¡Ê´¶À÷¾É¤Îµ¿¤¤¡Ë¡£
¡¦¶»Éô¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¶»¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¡ÊÆÃ¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤ä³±¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¯¤¯ÄË¤à¡Ë¡£¶»Éô¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ä¡¢°Û¾ï¤Ê°ãÏÂ´¶¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó
ÂÎ½Å¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤ë¡Ê¹¢Æ¬¤Î°Û¾ï¤Î²ÄÇ½À¡Ë¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¡£
°û¤ß¹þ¤à¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÓë²¼¾ã³²¡Ë¡£
¡Ö¶õ³±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¶õ³±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç®¤Ï¤Ê¤¤¤¬¶õ³±¤¬½Ð¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÂ¼ ²í¾ °å»Õ
Ç®¤¬¤Ê¤¯¶õ³±¤¬¤Ç¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¢¤Î´¥Áç¤ä±ê¾É¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤Ê¤É¤Î»É·ã¤ä¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä²ÖÊ´¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¸¶°ø¤Ç¹¢¤äµ¤Æ»¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¶õ³±¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤äËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡¢´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÆµÛ´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤¤ä¡¢°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¡ÊGERD¡Ë¤Ë¤è¤ë°ß»À¤Î¿©Æ»¤Ø¤ÎµÕÎ®¤Ë¤è¤ë¹¢¤Î»É·ã¤¬¶õ³±¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤É÷¼Ù¤ä·Ú¾É¤ÎÉ´Æü³±¡¢·Ú¾É¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ç¤â¶õ³±¤Î¤ß¤ÇÇ®¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¿´°øÀ¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶ÛÄ¥¤¬¸¶°ø¡Ë¤äÌôºÞ¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¶õ³±¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶õ³±¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÇÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äµÞ·ã¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¶õ³±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼ ²í¾ °å»Õ
¶õ³±¤Ïáâ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤³±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²»¤Ë¼¾¤êµ¤¤äÇ´¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥±¥Û¥±¥Û¡×¡Ö¥³¥ó¥³¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ô¤¯Ã»¤¤²»¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¶õ³±¤ÏÉ÷¼Ù¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦ÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹°ú¤¯³±¤¬»×¤ï¤ÌÉÂµ¤¤ÎÍ½Ãû¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤Æ»¤ä¹¢¤Î»É·ã¤òÈò¤±¡¢Éô²°¤ÎÊÝ¼¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Ç²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
