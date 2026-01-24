１月１８日に開催された都道府県対抗の『ひろしま男子駅伝』で、広島県警の女性白バイ隊員が先導を務めました。夢をかなえてハンドルを握る、女性隊員の思いに迫りました。

平和公園前をスタートし、各世代のトップランナーが白熱のレースを繰り広げた『ひろしま男子駅伝』では、広島県警の白バイがレースを先導しました。そのひとりが、砂田智子巡査長です。





■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長「準備をしっかりしてきたので、失敗しないように頑張ります。」

広島県警交通部交通機動隊には４２人が所属し、女性隊員は砂田さんを含め３人です。幼い頃から体を動かすことが大好きだった砂田さんは、高校生の時に、目標が定まります。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「白バイ隊員になりたくて、警察になったんですけど。かっこいい女性に憧れが、私の中ですごくあって。かっこいい職業はとなると警察官。警察官の中でも、白バイ隊員が一番かっこよく私には見えて。」

交番勤務を経て、４年目に念願の交通機動隊に配属されました。白バイに乗り続けて、およそ７年です。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「夢が叶ったなみたいな感覚と、県民の人に見られるので、緊張がすごくありました。気が抜けないなという感じでしたね。」

この日は、駅伝大会に向けて自主練習です。今回、上司の推薦で先導役に抜擢されました。砂田さんはこれまで３回、白バイの技能を競う全国大会の出場経験があります。２０２０年には９位に入るなど、腕前は全国トップレベルです。

高度な運転技術や、判断力を磨く白バイ隊員の大きな使命は、交通事故の削減です。なかでも、砂田さんには特別な思いがありました。砂田さんの祖母・藤井久枝さんは、バイクの運転中に、後ろの車に追突され亡くなりました。





■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「私の祖母が、交通事故で亡くなったというのもあって。交通機動隊に入る前だったので。交通事故が悲惨なものだというのが、身にしみたというか。同じ思いを、悲しむ人を少なくできたらなという思いは、強くもってやっていました。」

重さ３００キロを超える白バイの繊細な操縦には、苦労もあります。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「男性よりも、上達のスピードが遅い気がするので。男性との差をカバーできるかという所は、女性として時間はかかるけど頑張ってやったかなと思います。」

お昼休みは、緊張から解放されるひとときです。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「（弁当を）作れる日は作っています。弁当というほどのものじゃ無いんですけど。（２歳の子どもが）いやいや期真っ只中で、何も「うん」と言ってくれないので、大変です。」

１児の母でもある砂田さんは、同じ警察官の夫と協力し、家事や育児を両立しながら仕事を続けています。現在はデスクワークが主な業務ですが、この日の午後は、応援で速度違反の取り締まりにあたりました。まだ、現場での経験は浅く、先輩から必要な判断力などを学びます。

■砂田巡査長の先輩

「必ずしもまっすぐくる車ばかりじゃない。左に曲がる車も。左に曲がる車を追った時は、どうやって追いかけていくかというシミュレーションも、頭の中でしないといけないし。１つ１つ勉強です。」

交通事故で悲しむ人を減らしたい。身につけた技術を、現場で生かしています。そして、その技術が試される駅伝大会の日も迫っていました。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「失敗できないというのがあるので、不安が大きいかも知れないですね、今は。突発なことが起きても慌てず、磨いてきた運転技術を発揮できるように、がんばれたらなという感じです。」

迎えた本番当日には、大会の安全を守るおよそ２０人の隊員が集まりました。スタート１０分前。先導を務める砂田さんは位置につき、少し緊張した面持ちでその時を待ちます。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「安全第一で、自分の役割を全うしたいと思います。」

ピストルの号砲で、砂田さんの先導も始まりました。ミラーを頼りに、選手との距離を２０メートル程度に保ちます。晴天にも恵まれ、沿道にはおよそ３２万人の観客が詰めかけました。レースの妨げにならないよう、沿道にも注意を払います。

７区間４８キロのレース。白バイとともに最初に帰ってきたのは、宮城県でした。２時間を超える砂田さんの先導は、ゴール手前で無事に役目を終えました。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「ふぅ～って感じ。終わった～！って感じです。緊張と不安が結構大きかったんですけど、終わってみると達成感というか、楽しかったなと感じました。」

砂田さんは大会を振り返って、終始気を抜けず、長時間同じ態勢でいたことが大変だったことや、選手のペースが速すぎて、一気に距離が詰まったこともあり焦ったそうです。また、選手のすぐ前を走るので、観客の歓声やランナーの気迫を間近で感じられたことが楽しかったと話していました。

今は、砂田さんが子どもたちにとっての憧れです。大役を果たした女性白バイ隊員は、まちの安全を守るため、日常の任務に戻ります。



■広島県警交通部交通機動隊 砂田智子巡査長

「女性で白バイ隊員も数少ないので、こういう人になりたいという、目標みたいな存在になれたら嬉しいなと思います。」



