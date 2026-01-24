»°É©½Å¹©west¡¦Ä«ÆüÀ²¿Í¡¡Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼è¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤ë¡×
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î»°É©½Å¹©West¡¦Ä«ÆüÀ²¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¡×¤ËÄê¤á¤¿¡£ºòµ¨¤âÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀÀÐ»ÔÆâ¤ÎÌîµåÉô¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÌÛ¡¹¤È¼éÈ÷Îý½¬¤ËÎå¤à»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼è¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¤ò¡¢³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¤ì¤Ð¡£Á´¤Æ¤ÎÎý½¬¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï´ðÁÃÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£ÊÉÅö¤Æ¤ä¥´¥íÊáµå¤Ê¤É¤Ç´ðËÜÆ°ºî¤òÅ°Äì¡£ºòµ¨¤ÏÀµÌÌ¤ÎÂÇµå¤ò¼ººö¤¹¤ë¤³¤È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÀµÌÌ¤ÎÂÇµå¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¹½¤¨ÃÙ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Î¥´¥í¤¬Íè¤Æ¤âÊá¤ì¤ëÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤«¤é¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Á°ºå¿À2·³¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÎÇÏ¾ìÉÒ»Ë»á¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥é¥Ö¤Î½Ð¤·Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¿·¤¿¤Ê´¶³Ð¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ö¤Î½Ð¤·Êý¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢½Ð¤¹³ÑÅÙ¤Ï¡Ê½¾ÍèÄÌ¤ê¤Ç¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¤É¤¦»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÂÇµå¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡ËÁö¤ëÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢ÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤Ë¤Ï¼çÍ×¸ø¼°Àï¤ÇÂÇÎ¨¡¦418¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÆ±¡¦268¤ÈËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¡ÖÂÇµå¤Î³ÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£º£µ¨¤ÏÄ¹½ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¹½¤¨¡£Ä«Æü¤¬¾å°Ì¤Î1¡¢2ÈÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ì¤ÐÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤ËÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ó¥¹¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤òÆÉ¤àÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÌîµåÇ¾¤Î¹â¤µ¤À¤í¤¦¡£¸¶ÅÀ¤Ï¼¢²ì¸©Í¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç²á¤´¤·¤¿É§º¬Åì¤Î3Ç¯´Ö¡£Â¼ÃæÎ´Ç·¸µ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¼çÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Èº£¤Ê¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¼ÃæÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë¤Ï2Ç¯²Æ¤È3Ç¯½Õ¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¡£3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¸å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë·Ä±þ¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¡£·ÄÂç¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢3Ç¯½Õ¤«¤é¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤êÄÌ»»50°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬1¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¶ì¤·¤ó¤Àºòµ¨¡£¹¶¼é¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤ËÆ³¤¯¡£