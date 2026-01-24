阪神は23日、1954（昭和29）年から3年間存在した2軍、阪神ジャガーズのペットマークを今季のファーム公式戦「阪神ジャガーズデー」で復刻ユニホーム袖章に採用すると発表した。阪神電鉄のデザイナー・早川源一氏（1906―76年）の作だが、使用された形跡はなく「幻」とされる。同氏研究家の大森正樹さん（59）が原画を発掘し復元した。70年眠り続けたジャガー・マークに命が吹き込まれた。

阪神球団の依頼を受け、記者会見した大森正樹さんは「すごいことです」と言った。「球団90年の歴史のなかで70年もの間眠っていたマークがよみがえるのですから」

ジャガーズのペットマークを発掘し、復元した功労者である。JRの車両設計やデザインを行っていた。熱烈な阪神ファンで、相当なデザイナーである。

ジャガー・マークをデザインしたのは阪神電鉄宣伝課の社員、早川源一氏である。球団創設初年度1936（昭和11）年には虎マークやTigersロゴ、黒黄の球団旗など基本デザインを手がけた。

「タイガースのデザインは創設時から変わっていません。そんなチームはプロ野球はもちろん、メジャーリーグにもありません。90年もの間愛され続けているわけです。あまり知られていませんが、早川さんの功績はいかに大きいことか」

小学生時代、阪神の帽子やマークが「かっこいい」と思い、ファンになった。千葉大を卒業後、JR西日本に就職し関西勤務となった。2007年ごろから早川氏の研究を始め、今も続けている。早川氏は生涯、1行の文章も残さず、雑誌の座談会でも一言も発していない。功績をたどるのは難しかった。

研究成果を阪神のオーナーに披露する場もあった。私は09年11月の阪神ファン感謝デーで球団役員から紹介され知り合った。以来、交流を続けている。

大森さんがジャガーズのマークを見つけた時には同行取材した。2019年12月11日と手帳に残る。早川氏の足跡をたどる際に知り合った孫から「祖父の作品が残っている」と、大阪市天王寺区のシウラスポーツ用品を紹介され、訪ねた。

多くのデザインやイラストが早川氏の袋としてまとめられ、保管されていた。目にとまったのがジャガーズのマーク原画だ。モノクロ写真としてあった。

「これは！と思いました。ジャガーズのペットマークじゃないかと思いました」。もちろん、私も同じように驚いた。横向きのジャガーが虎のように吠えている絵があった。

シウラスポーツ用品会長の志浦宏一さんによると、当時は阪神と取引があり、ユニホームも納めていた。

ただ、ジャガー・マークが実際に使われていたかどうかは分からない。数少ない写真でもユニホームの袖章になく、マークがあったとの証言もない。プロ野球意匠学研究家の綱島理友さんは「ジャガーズのユニホームはタイガースのお古を使っていた。マークまで付け替えてはいなかったのではないか」と話している。いわば「幻のマーク」だった。

マークを見つけた大森さんは年末年始、カラー化、復元作業を行った。いかに復元したかは昨年、西宮市大谷記念美術館での『野球とデザイン―デザインで辿（たど）る阪神タイガース―』の図録で書いている。大森さんが中心となって開かれた展覧会だった。「正円の輪郭は赤い丸に相当する」「迷ったのは口の中の色。舌と想定して赤にした」「耳の中は黒か黄色か迷うが、原画の濃淡から黄色と判断した」……。

仕上がった作品をメールで受け取った。何とも素晴らしく、格好いいと感じ入った。虎マークとそっくりで、兄弟のようなマークに仕上がっていた。

この発掘と復元を何とか世に知らせたいと思い、2020年1月16日付の当欄特別編で書いた。

思わぬ反響があったのは一昨年だった。紙面を読んだ阪神球団から尼崎・大物に新設される新球場にあわせ、阪神ジャガーズの復刻ユニホームを作るとの話があった。「阪神ジャガーズデー」として実施された。

さらに今回、ジャガー・マークを復刻ユニホームの袖章などに正式に採用するとの知らせがあった。球団事業本部長営業部次長（SGL担当）の矢浪峻介さんらが早川氏の遺族やシウラスポーツに足を運び、許諾を受けるべく動いていた。

大森さんは会見で「素直にうれしいです」と話した。私も同じ思いでいる。早川氏の研究を始めて20年、ジャガー・マークは発掘から7年で日が当たる。

今季のファーム公式戦。阪神2軍の面々が袖にマークをつけたユニホームで躍動する。

あらためて思うのは早川氏の功績である。大森さんは「十分に野球殿堂入りに値すると思う。私の残された使命です」と話した。

（編集委員）

▽阪神ジャガーズデー 日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎でのファーム公式戦、3月27〜29日広島戦、7月17〜19日オリックス戦で開催。ペットマークを左袖につけたジャガーズユニホームを全員が着用する。内野エリア入場者全員にプレゼントを実施する。3月27〜29日は「阪神ジャガーズサコッシュ」の予定。詳細はゼロカーボンベースボールパーク公式サイトまで。

▽阪神ジャガーズ 1954（昭29）年から56年にかけて使用された阪神2軍の名称。セ・リーグ6球団2軍による「新日本リーグ」発足にともない、「関西ファーム・リーグ」から移籍した。神戸市民球場（閉鎖）を本拠地とした。54年後期優勝。年度優勝決定戦で前期優勝のジュニアジャイアンツ（巨人2軍）を2勝1敗で下し王者となった。55年は新たに結成されたウエスタン・リーグにも並行して参加し優勝。同年限りでの新日本リーグ消滅を経て、57年から名称を阪神タイガースに変更した。

◇早川 源一（はやかわ・げんいち）1906年（明39）生まれ、東京都出身。京都高等工芸学校（現京都工芸繊維大）図案科卒業。29年、阪神電鉄入社。デザイナーとして沿線事業の広告ポスター、車内ポスターなどを制作。35年12月の球団創設、36年1月のチーム名「タイガース」決定から約3カ月の間に「Tigers」のロゴ、虎マーク、縦縞のユニホーム、球団旗など基本的なビジュアルデザインを完成させた。58年に退社後もデザイン活動を続けた。76年8月没。

◇大森 正樹（おおもり・まさき）1967年（昭42）1月生まれ、東京都出身。千葉大工学部コミュニケーションデザイン学科を卒業後、JR西日本入社。車両の設計、デザインを担当。大阪環状線、サンライズエクスプレス、トワイライトエクスプレス瑞風など多くの車両に関わる。少年時代からデザインに憧れて阪神ファンで、デザイナー・早川源一氏の研究を続ける。虎マークを路線図に見立てた作品や阪神創設時からのデータを基にしたカレンダーなどを作製。野球文化学会活動部門奨励賞受賞。