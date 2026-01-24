ヤンゴンの火葬場で、故人のひつぎに別れを告げる遺族ら＝2025年8月（共同）

遺骨を拾わずに火葬場を去る家族、遺骨を川に流す家族。同じ仏教でも、東南アジアの葬式は日本と少し様子が違う。「遺骨への執着を手放しなさい。それがブッダの教えです」。高僧はそう言う。ミャンマーとタイで、大切な家族を見送る人たちの姿を追った。

ミャンマー最大の都市ヤンゴン。街外れの火葬場では朝から多くの人たちが故人を悼んでいた。75歳で亡くなった母サンサンさんのひつぎを炉に送り出したウェイリンさん（37）は「お母さん」と泣き崩れ、親族に肩を抱かれた。（共同通信バンコク支局＝木村一浩）

その後が日本と異なる。ウェイリンさんらは炉に火が入るのも確認せず、そのまま火葬場を立ち去ってしまった。この日は朝から夕方まで40件超の火葬が行われたが「遺骨を拾いたいと言った遺族はゼロでした」と施設責任者のティンミンさん。引き取り手のない遺骨は夜、敷地内でまとめて処分する。

ミャンマーでは墓を持たない家庭が多く、遺骨は埋葬しないのが一般的。火葬場には墓地が隣接しているが「新しい墓ができるのは年に1度ほど」（墓守のキンサンさん）という。

遺骨への関心が薄い一方で、故人をしのぶ法事は何度も開かれる。ヤンゴンの僧ニャノドソータ師は「故人のために功徳をささげる方が、遺骨を守るより大切」と説く。「日本や中国のように埋葬を重視する文化も尊重する」とした上で「仏教の教えでは、あらゆるモノへの執着を手放すことが重要」と語った。

隣国タイでも墓を持つ家庭は少数派。ただ火葬後に遺骨は拾い、寺や自宅で保管することが多い。川や海に遺骨を流す散骨も広く行われている。72歳で亡くなった女性リアムジャイさんの散骨に同行させてもらった。

首都バンコク郊外。遺影を掲げた遺族8人と僧侶を乗せた小型船が20分ほど静かな川面を航行し、河口付近で儀式が始まった。リアムジャイさんの遺骨と、13年前に65歳で亡くなった夫カンポンさんの遺骨を白い布の上に広げ、花びらと聖水を振りかける。

カンポンさんの死後、遺骨は寺で保管していた。「母の死を機に、2人とも見送ることにしました」と娘ノパラットさん（51）。

僧侶が読経した後、息子ノラポンさん（55）は白い布で包んだ2人の遺骨を静かに川の中に沈めた。遺族は花びらをまいて別れを惜しんだ。

「遺骨をお寺で保管すると閉じ込めているような気がする。自然に帰し、この世から旅立たせた方がいい」とノパラットさん。「会いたくなったら、母は胸の中にいる」。涙を拭いて、そう言った。

