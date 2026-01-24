《ALL100円台》コスパ最強♡【シャトレーゼ】の「個包装おやつ」をチェック

ちょっと何かつまみたいティータイムには【シャトレーゼ】の「個包装おやつ」を選びませんか？ おひとりでも食べ切りやすい、お手軽感のある商品が集まっているようなんです。今回はその中でも、100円台で買えるコスパも良さそうなものをピックアップ。来客時に振る舞うおやつに選ぶのもおすすめです。

ボリューム感のある仕上がりの「ダブルシュークリーム 茨城県産和栗」

季節限定で登場しているこちらは、和栗味に仕上がった個包装のシュークリーム。中には2種類のクリームが入っていて、柔らかな口当たりが楽しめそうです。ふっくらとしたボリューム感のある仕上がりで、お腹もほどよく満たしてくれそう。お値段は\194（税込）。栗の風味と共に、皮の香ばしさもほのかに感じられそうです。

発酵バターが使われた本格派！「マドレーヌオールドファッション チョコ」

焼き菓子好きにぴったりな個包装のマドレーヌも、同じく季節限定商品。こっくりとした生地の色合いから濃厚感が伝わってきます。公式サイトによれば「発酵バターを使用」した本格派らしく、リッチな風味が楽しめそう。お値段は\140（税込）。カップ付きで、手が汚れずに食べられそうなところも魅力的です。

風味の良さが楽しめそうな「あんブリオッシュ」

香ばしい色合いのブリオッシュに、あんをたっぷりと忍ばせたプチ贅沢仕様のこちら。公式サイトによると「餡のアクセントに酒粕風味」を加えており、風味の良さも感じられそうです。お値段は\194（税込）。個包装入りで食べ切りやすく、お客さんへのお茶請けに出しても喜ばれそうです。

ホクホク感が癖になるかも！？「一粒栗大福マロンクリーム入り」

こちらも季節限定で登場している、栗が使われた個包装入りの大福。モチモチとした弾力に食べ応えを感じられそうです。公式サイトによれば「渋皮栗とマロンクリーム」が入っており、ホクホクとした栗の食感が癖になるかも。お値段は\194（税込）。しっかり冷やしてから食べれば、引き締まったクリームの舌触りがしっかりと感じられそうです。

