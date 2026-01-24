好奇心いっぱいの猫ちゃんは、いろいろなところに登って遊びたがるもの。ときには、苦手な水場に飛び込んでいくこともあります。そんな水遊びをする猫ちゃんの光景が54万再生を突破。投稿には、「とっても豪快な水遊びですね」「楽しそう」といった声が寄せられることとなりました。

シンクでイタズラする猫ちゃんに困っていた飼い主さん

水場で楽しそうに遊ぶ猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『モカ ラテ』。この日、飼い主さんは猫ちゃんがシンクに入って遊んでいるところに遭遇。猫ちゃんがイタズラをしてしまうため、飼い主さんはどうにかして猫ちゃんをシンクから離れさせることにしたといいます。

そこで思いついたのは、水道の蛇口から水を出してみる方法。多くの猫ちゃんは水が苦手なため、蛇口から水を流せば自然と離れていくと閃いたのでした。そうして、蛇口から水を勢いよく出してみた飼い主さんですが…この後、猫ちゃんは予想外の姿を見せることとなったのでした。

蛇口から水を出してみたところ…

猫ちゃんをシンクから離れさせるため、蛇口から水を出し始めた飼い主さん。突然流れ出した水に、猫ちゃんは驚いて逃げるか…と思いきや。なんと、猫ちゃんは水を怖がるどころか、興味津々に近づいていったのだそう！

そのうえ、蛇口から出てくる水に前足パンチまでお見舞いしていたとのこと。どうやら、猫ちゃんは水が大丈夫なタイプだったようです。

そうして飼い主さんの思惑は外れてしまい、楽しいアトラクションが増えて、ますます遊び心が刺激された猫ちゃんなのでした。

豪快に水遊びを楽しむ猫ちゃん

蛇口から水が出てきて楽しい遊びが増えた猫ちゃん。前足で流れている水をパンチしたところ、サラサラと流れていく感触が楽しくなってきたのでしょうか？茶トラ猫ちゃんは前足を使って水を捕まえるような仕草を始めたといいます。

しかし、水は液体のためいくら触っても掴めません。そんな不思議な感覚が楽しいのか、バシャバシャと水で遊ぶ猫ちゃん。いつしか、茶トラ猫ちゃんの体には水しぶきがたくさんついていたそう。

そんな猫ちゃんの好奇心旺盛なところも、猫ちゃんたちの魅力の1つなのでした。

水道の水で遊ぶ猫ちゃんの光景には、「想像していたのよりもだいぶ豪快で笑ってしまったｗ」「一生懸命に水を手ですくおうとしている姿が可愛いです」「お風呂に入れてあげたら喜ぶかも」と、たくさんの人から感想が寄せられています。

Instagramアカウント『モカ ラテ』では、そんな元気いっぱいな茶トラ猫のモカちゃんとラテちゃんの日常風景が投稿されていますよ。

