フジテレビの原田葵アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。「沖縄・宮崎キャンプ取材」へ赴いたことを報告した。



【写真】選手の熱気が伝わってくる 南国の地でレジェンドと熱視線

原田アナは「今シーズンがますます楽しみになりました。 取材内容はみんなのJをぜひご覧ください！」と進行を務めるフジテレビ「MONDAY FOOTBALL みんなのJ」をサッカーファンにPR。馬の絵文字を添えて「学びある日々に感謝して、 2026年もまっすぐ走り抜きます！」と意気込みで結んだ。



投稿された写真には同番組に出演するサッカー元日本代表・小野伸二氏の姿が。2人でグラウンドを見つめる後ろ姿のほか、カードゲームの「UNO」を楽しむショットも。ほかにもスタジアム前でポーズを決めたり、海辺でたそがれるカットなどもアップした。



これにはフォロワーも「なぜキャンプ地でUNOに興じているのだ 笑!?」「希有な天才と御一緒とは」「ONOとUNOですか！凄い経験」と驚きの声。さらに「癒される良い雰囲気」「テレビでの報告楽しみです」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）