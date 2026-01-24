俳優のウィル・スミスが、北極でディズニープラスの冒険番組を撮影中、スキューバダイビングであわやという場面を経験していたことを明かした。「POLE TO POLE～未知への挑戦 WITH ウィ ル・スミス」の撮影のため、厚い氷で覆われた水中へと潜って間もなく、緊急浮上の合図が出たときに誤ってマスクを外してしまったのだという。



【写真】鍛え抜かれた筋肉美 氷の下でも問題なさそうなムッキムキの割れまくり

20日に放送された「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」でウィルはこう明かす。「北極でスキューバダイビングに行ったんだ。つまり氷の下にもぐったわけだよ。最高で厚さ10フィート（約3メートル）くらいある氷だ」「その下にもぐり、40ヤード（約36.6メートル）くらい行った」「そしたら『ダイビング中止！ダイビング中止！浮上！』って聞こえたんだ」「それで浮上しようとしたら氷にぶつかった。『やばい、ウィル、落ち着け』って言い聞かせた。ラインを装着しているから、それを掴んで、穴まで引き寄せればいいんだ。なのに僕は間違えてマスクを取ってしまった」



酸素が少なくなり焦ったウィルだが、すぐにマスクを装着し、なんとか落ち着こうと試みたそう。そうしている間に、誰かが「ラインをつかみ、安全な場所へと引っ張り上げてくれているのを感じた」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）