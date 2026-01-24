フェイエノールト渡辺剛は今季、ディフェンダーながら欧州の大会で3得点

オランダ1部フェイエノールトは、UEFAヨーロッパリーグ（EL）第7節でオーストリア1部シュトゥルム・グラーツと対戦して3-0で勝利した。

この試合で日本代表DF渡辺剛が自身にとってEL初ゴールとなる先制点を決め、勝ち点3獲得の立役者となった。データサイト「OPTA」は、このゴールによって渡辺が、オランダのサッカー史に名を残すフェイエノールトのレジェンド以来の記録を達成したと伝えている。

今シーズン、日本代表FW上田綺世がゴールラッシュを見せていることでも、日本でも大きな話題となっているフェイエノールト。この試合ではコンディション不良の上田も先発に復帰したが、ゴールネットを揺らしたのは最終ラインで守備の要としても活躍している渡辺だった。

渡辺のゴールは開始早々の前半5分に決まる。右CKを獲得したフェイエノールトは、FWアニス・ハジ・ムサがCKのキッカーを務めると左足で入れたボールにゴール前の渡辺が反応し、ヘディングシュートをゴール左に決めた。この先制点で試合を優位に進められるようになったフェイエノールトは、その後2点を加えて3-0の勝利を収めている。

この試合で今シーズン公式戦27試合目の出場を果たした渡辺だが、シーズン4得点目のゴールとなった。リーグ戦は18試合出場で1得点だが、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）予選2試合で2ゴールを挙げており、ヨーロッパの大会で3点目となっている。

「OPTA」は「渡辺剛は今シーズン、ヨーロッパの大会におけるフェイエノールトの得点王だ。フェイエノールトのDFとしては、1995-96シーズンのロナルド・クーマン以来となる1シーズンでヨーロッパの大会で3点を挙げた」と公式Xで伝えた。

かつてスペイン1部バルセロナやアヤックス、フェイエノールトで活躍したオランダ代表のレジェンドでもあるDFロナルド・クーマン氏は、強烈なFKも持ち味だった名選手であり、現オランダ代表監督としても知られている。オランダのサッカー界屈指の名手と並ぶ記録を達成したことは、渡辺にとっても大きな自信になるに違いない。（FOOTBALL ZONE編集部）