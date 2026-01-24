¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢ÅìÌî·½¸ã¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÅìÌîºîÉÊ¤¬¡ÖË×Æþ´¶¤òÀ¸¤àÍýÍ³¡×¤âÊ¬ÀÏ
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøºî¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅìÌî·½¸ã¤ÎºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤¬1·î30Æü¤Ë¸ø³«¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¾°æÎèÅÍ¤ÎÀ¼Í¥¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬Ì³¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Êüâ¶¶¤ÏÅìÌîºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÌî¤È¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÌî·½¸ãºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¡£1998Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØÈëÌ©¡Ù¤ÇÂè29²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£SF¡¢Îø°¦¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼«ºß¤ËÉÁ¤Ê¬¤±¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ¾ºî¤Ð¤«¤ê¡£¸¶ºî¾®Àâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ²½ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½ºî¤Ï¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡ØÎ®À±¤Îå«¡Ù¤Ê¤É¡£Êª¸ì¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¹Í¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ä³ëÆ£¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¡¢´î¤Ó¤Ë¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯¡ÈÊª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤¬ÅìÌî·½¸ãºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅìÌî¸¶ºî¡È½é¡É¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¾°æÎèÅÍ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¤â¤Þ¤¿¡¢ÅìÌîºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅìÌîÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¹¤é¡¢ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡£Êª¸ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÌî·½¸ã¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø½ÅÎÏ¡Ù¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Êª¤¬Æ°¤¯¤È¤¤Ë½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤¦¤Ë¤ÏÉ¬¤º²¿¤«ÍýÍ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ø¸«¤Æ¤ï¤«¤ëÍýÍ³¡Ù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¼¹É®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅìÌî¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤¬¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼«Ê¬¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎË×Æþ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿ÅìÌîºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÖÊª¸ì¤Î½ÅÎÏ¡×¤Ç¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¤Ä¤±¤ë¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅìÌîºîÉÊ¤Î¿¿¿ñ¤ò¡¢ºÇ¹âÊö¤Î±ÇÁüÈþ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¼î¶Ì¤Î°ìºî¤Ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤Ë¤è¤ê¿¦¤ò¼º¤¤¡¢±¿¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¼«¤é·è¤á¤ë°Õ»Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦Ä¾°æÎèÅÍ¤¬¡¢Ë´¤Êì¤ÎÊ¢°ã¤¤¤Î»Ð¡¦Ìøß·Àé½®¤Ë¡¢·î¶¿¿À¼Ò¤ËÐÊ¤à¡ã¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÌÚ¤Ëµ§¤ì¤Ð¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¹¥Î¥¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¹¥Î¥¤ØÄê´üÅª¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤ëÃË¡¦º´¼£¼÷ÌÀ¤ä¡¢¤½¤ÎÌ¼¤ÇÉã¤Î¹ÔÆ°¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¦½÷»ÒÂçÀ¸¡¦º´¼£Í¥Èþ¡¢²È¶È¤Î·Ñ¾µ¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦Âç¾ìÁÔµ®¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÈÖ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎèÅÍ¤¬¡¢¿§¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¥¯¥¹¥Î¥¤ØË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎèÅÍ¤Î¿ÍÀ¸¤¬ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢1·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
