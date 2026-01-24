「かまいたち」の濱家隆一、元乃木坂４６で女優の生田絵梨花がＭＣを務めるＮＨＫの音楽番組「Ｖｅｎｕｅ１０１」（土曜・後１１時）は２４日、「紅白振り返りＳＰＥＣＩＡＬ」と題して生放送される。同番組のカメラが密着し、昨年のＮＨＫ紅白歌合戦の名場面と裏側を届けていく。

番組でしか見られないリハーサルの風景や本番前の緊張感あふれるシーン、出演者同士の交流などレア映像は満載。ちゃんみなとＨＡＮＡのサプライズコラボの裏側や、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉこだわりの「パプリカ」に加え、Ｍ！ＬＫ・佐野勇斗が子どもの頃からライブに行くなど、ファンと公言するＴＵＢＥと絡んだ時の特大リアクション、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの貴重なオフショットも公開する。

番組では、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの立花琴未の「緊張したら、ハマいくの『ｌｏｖｅ１０』を踊るという独特なルーチンに注目。初紅白の舞台裏で「ｌｏｖｅ１０」を踊ったのか！？ はたまたあの告白はリップサービスだったのか！？

番組スタッフは、紅白のあらゆる場面に密着し続けた映像で検証。タイ・バンコクで開催される音楽イベント出演のため、現地に滞在する立花が、生リモート出演し自ら真相を語る。