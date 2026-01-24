米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がホワイトソックスが救援右腕セランソニー・ドミンゲス（31）と2年総額2000万ドル（約31.4億円）で合意したことについて分析している。

ドミンゲスは2018年にフィリーズでメジャーデビューし、58イニングを投げて防御率2.95を記録した。その後はトミー・ジョン手術を含む故障の影響で結果を残せなかったが、直近4シーズンはいずれも50イニング以上を投げ、フィリーズ、オリオールズ、ブルージェイズで通算222回1/3を投げて防御率3.60、奪三振率27％、与四球率10.7％、ゴロ率41.9％を記録。24セーブ、55ホールドを積み上げた。

2025年はブルージェイズのブルペンでトップクラスのセットアップ投手となり、チームのワールドシリーズ進出に貢献してポストシーズン12試合に登板。防御率3.18を記録した。

ホワイトソックスは直近3年連続で100敗以上を喫しており、明らかに再建モード。しかしながらこのオフシーズンの動きは比較的活発。先発陣ではアンソニー・ケイと2年1200万ドル、ショーン・ニューカムと1年450万ドルで契約。村上宗隆も2年3400万ドルで獲得した。今週はルイス・ロベルトJr.をメッツへ放出し、ルイスアンヘル・アクーニャと投手プロスペクトのトルーマン・ポーリーを獲得。クリス・ゲッツGMは、このトレードで浮いた資金をチームに再投資すると語ったが、さっそくドミンゲスを獲得した。

今季ホワイトソックスがア・リーグ中地区優勝を争うと予想する人は少ないが、少なくともロースターをより競争力のあるものにしようとしている点は評価できる。