元宝塚トップスター・礼真琴、ファッション誌ならではのスタイル披露 昨年の退団後の思い明かす
元宝塚星組トップスターで2025年に退団した礼真琴が、28日発売のファッション誌『Oggi』3月号に登場する。
【写真】英国で『バーレスク』を観劇した礼真琴
2009年宝塚歌劇団に首席入団、19年には異例のスピードで星組トップに就任、昨年8月に宝塚歌劇団を退団するまで常に第一線を走り続け、いま新たな一歩を踏み出した礼が旬な人物の素顔に迫るの人気連載「この人に今、これが聞きたい！」に登場。これまでとこれからを語る。
宝塚時代、トップお披露目公演の途中でコロナ禍となった経験から「舞台に立てることが当たり前ではない」という思いを強く持ったという礼。「この思いを共有し、80人みんなが同じ方向を向いて、作品をつくる」ことで星組の結束を高めていったことを明かす。
その過程で身につけた「洞察力と空気づくり」の能力は退団後も自身を助けることに。たくさんの仲間の思いを尊重することで、2025年12月に行われた退団後初めてのコンサートを大成功に導いた。4ヶ月ぶりに立ったステージでは「細胞レベルで喜びを感じる瞬間」を経験したそう。「ファンのみなさんには、刺激を与え続ける存在であり続けたいと思います」との思いを語った。
一方、「本当は気が弱くて、人見知り」と明かすように、東京での新しい生活に慣れるのはもう少し先になりそうな様子。「ひとりになると『星組が恋しい』なんて思う」こともあるようだが、「未知のもの、『始めていないこと』に不安になるのは当然のことで、そこから一歩踏み出してみれば、楽しさに変わる」と未来に向かって前向きに挑んでいく姿勢を見せた。
インタビューでは、華やかなピンクのボウタイブラウスにネイビーのセットアップでキリッとハンサムな『Oggi』スタイルを披露。ステージでは見ることのできないようなたくさんの素敵な表情を見せた。
