美術館に行っても「きれい」「すごい」「ヤバい」という感想しか出てこない。でも、もっと美術を楽しめるようになりたい。そう思ったことはありませんか？

「こやぎ先生」としても活躍する、ご指名殺到の美術旅行添乗員・山上やすお氏の書籍『 死ぬまでに観に行きたい世界の超絶美術を1冊でめぐる旅 』から「マジですごい」超絶美術をご案内します。

洗練されたファッション都市、ミラノ

さぁ！ 今回のトップバッターはイタリア北部の街ミラノです。

前作ではイタリアの首都ローマの中にひっそり…いや、わりと堂々と存在していたバチカン市国をご紹介しましたが、ミラノはローマと比べてなんだか洗練されているように見えませんか？

ローマは活気があって、ごちゃごちゃしてて（失礼！）、古代遺跡がドーンとあって…とまさにイタリアらしい風格を漂わせていましたが、ミラノはそんなのどこ吹く風！

世界三大コレクションの一つである「ミラノコレクション」や、家具の祭典「ミラノサローネ」が開催されるなど、まさに最先端のモードを突き進むファッション都市。

もうミラノと名前が付くだけですべてが洗練されて見えませんか？（ほら、サイゼリアの「ミラノ風リゾット」もオシャレに見えてきたでしょ☆）。

さて、そんなミラノには私の愛してやまないドゥオーモ（大聖堂）があります。

それがこちら！ …いかがでしょう、この壮麗（そうれい）な佇まいは。

この聖堂は1386年にミラノ公ジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティの命で着工され、完成したのは1813年のナポレオン侵攻のころ。

なんと、430年ほどの時間をかけて建築された大聖堂なのです！

もちろん、ずっとコツコツ造っていたわけではなく、お金がなくなって工事が止まったり、戦争で中断したり…。

でも、こうして何世代にもわたって「ひとつのもの」を完成させる文化って、日本にはあまりないスケール感ですよね。

中に入れば、いたるところに油絵が掛けられ、ステンドグラスが内部を照らし、大理石の床が私たちを出迎えます。

そう、このミラノにも美が溢れているのです!!