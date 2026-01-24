「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事が終わらせる人のコツ」を紹介する。

仕事が速い人がやっていること

「仕事が速い人」は、一体何が速いのでしょうか。

作業スピード＝手を動かすスピードそれ自体は、人によって大きく変わるものではありません。頭が2つあったり、手が4本あるならそれも可能でしょうが、それはできないので、速さには限界があります。

では、その正体は何か。それは「計画の速さ」です。

今回は「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」の中から、計画の技術について紹介していきましょう。

「計画の速さ」が仕事の速さ

私は、仕事が速い人は「計画を高速で立てられる人」だと考えています。

そのスピードの源泉は経験からくる場合もあれば、仕事を「分解」する力からくる場合もあります。要するに「こうすればうまくいくよね」と思えるレベルまで準備するのが速いのです。

高速で精密な計画を立てることができれば、実行段階で迷うことなく進められます。

「終わる計画を作る」計画モードは、ここで使います。終わるように、つまり最後までたどり着けるように計画を立てるための技術が計画モードです。この準備が整ってこそ、次の「実行モード」で迷うことなく、集中して作業を進められるようになります。

「終わる計画」に必要なたった2つのこと

仕事を速く進めるために必要なのは「終わる計画」です。でも、どうすればそんな計画を立てられるのでしょうか。

実は、そんなに難しくありません。次の2つを明らかにすればよいのです。

［1］ゴールの場所

［2］ゴールまでの道筋

この2つが明確になった状態を私は「あとはやるだけ状態」と呼んでいます。

計画モードをうまく使いこなせるようになれば、仕事のスピードは確実に上がります。作業の速さだけで2倍3倍の差がつくかというと、そこまでの差はつかないと思います。ですが、私の感覚では「計画モード」の速さは簡単に10倍ほどの差がつきます。仕事の速さは、実は「計画モード」での準備の速さで決まるのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の一部を編集・調整・加筆した原稿です）