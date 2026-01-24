歌手の工藤静香（５５）が鮮やかな手料理をアップした。

２４日までにインスタグラムで「ビビが狙っている！笑ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです。何にでも合います！甘いのしょっぱいのも！」とつづり、ヨーグルトを使った彩り鮮やかなでヘルシーなワンプレートを紹介。

「この間の豆腐ドレッシングにも入れました。私はグリークヨーグルトでするのが時短ですきです！出来上がったら乾燥ハーブをまぶしたり型にいれたり あと絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で１日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！」とし、「最初は手間がかかるけど、色々な野菜を漬けておくと、即盛り合わせにできるので忙しい朝もバッチリです！」と明かした。

またストーリーズでは「チョコは８０カカオ レンチン ふわふわバナナチョコケーキ バナナ 卵 てんさい糖 チョコレートのみ！」とお手製ケーキも披露。

フォロワーは「ハート見っけ〜」「ハート型大根！？」「レンチンケーキも美味しそう」「ほんとに何でも上手に出来ちゃうよねー」「主婦のかがみ」と絶賛した。

工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月にＫｏｋｉ，が誕生している。２１日の投稿では「才能爆発音シャワーを浴びてきました笑」とレコーディングでの私服姿をアップし、「前髪めっちゃ可愛い」との反響が寄せられた。