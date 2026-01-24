現地時間1月22日、アメリカ合衆国フロリダ州で第55回エクリプス賞授賞式が行われ、フォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎）がOlder Dirt Male（最優秀古馬ダート牡馬）を受賞した。日本調教馬による同部門受賞は大きな注目を集めている。

さらに同授賞式では、フォーエバーヤングが見せた印象的な活躍が評価され、「#ForeverClassic」としてNTRA Moment of the Yearにも選出された。Moment of the Yearは、その年で最も印象に残る出来事を一般投票により決定する賞で、競馬ファンからの高い支持を集めた形となった。

BCクラシック制覇で感じた「1着だけの風」フォーエバーヤング 坂井瑠星騎手インタビュー（前編）

「日本競馬を支えてきてくれた人々みんなの結晶」

矢作芳人調教師は「やっぱり嬉しいですね。まずはオーナー、スタッフ、ジョッキー、関係者、すべての皆様に感謝したいですけど、それ以上に今まで日本競馬を支えてきてくれた人々みんなの結晶だと思います。凄い馬です」と喜びを語った。

エクリプス賞は1971年に創設され、北米サラブレッド競馬において前年に最も優れた成績を残した人馬に贈られる賞で、各部門の受賞者は関係団体代表者による投票で決定される。なお、第51回エクリプス賞ではラヴズオンリーユーがFemale Turf Horseを受賞し、同時にマルシュロレーヌとともに「#Japanese Duo」としてNTRA Moment of the Yearに選出されており、日本馬の存在感は年々高まっている。