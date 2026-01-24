神奈川県川崎競馬組合が、第23回佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリの出場騎手を発表した。

同競走は、生涯通算7153勝を挙げ「地方競馬の至宝」と称された元川崎競馬騎手・佐々木竹見氏の功績をたたえて創設された騎手の祭典で、中央・地方のリーディングジョッキーが一堂に会し腕を競う。今年で23回目の開催となる。

2026年2月3日（火）に川崎競馬場で行われ、第9Rの「マイスターチャレンジ競走」、第11Rの「ヴィクトリーチャレンジ競走」の2競走で実施される予定。発走時刻はそれぞれ19時、20時10分を予定している。

戸崎圭太騎手がインターナショナルジョッキーズチャレンジに出場

笹川翼、山口勲など

出場予定騎手には、野畑凌騎手（川崎）、福原杏騎手（浦和）、本田正重騎手（船橋）、笹川翼騎手（大井）、石川倭騎手（北海道）、山本聡哉騎手（岩手）、中島龍也騎手（金沢）、渡邊竜也騎手（笠松）、塚本征吾騎手（愛知）、小牧太騎手（兵庫）、永森大智騎手（高知）、山口勲騎手（佐賀）に加え、JRAからは戸崎圭太騎手（美浦）と松山弘平騎手（栗東）が名を連ねた。

当日はオリジナルグッズの配布や佐々木竹見氏によるトークショーなど、記念イベントの実施も予定されており、川崎競馬場全体で開催を盛り上げる。