「東甘木」はなんて読む？福岡県にある駅名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「東甘木」はなんて読む？
「東甘木」という漢字を見たことはありますか？
福岡県にある駅名で、答えは6文字です。
いったい、「東甘木」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ひがしあまぎ」でした。
東甘木駅は、福岡県大牟田市に位置している駅。
駅のある大牟田市は、鉄道や幹線道路、長崎との航路など公共交通アクセスが充実しています。
また、“動物福祉”を伝える動物園「大牟田市動物園」や、夏には筑後地区を代表する夏まつり「おおむた大蛇山まつり」など、見どころが満載な場所ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『西鉄電車各駅情報サイト』
・『大牟田市公式観光サイト おおむたOne plate』
ライター Ray WEB編集部