ザボディショップの春限定フレグランス♡桜と新定番の香りが登場

自然の恵みと多様な個性を大切にするザボディショップから、春の訪れを感じさせるフレグランスシリーズ「チョイス」の新作が登場します。心地よい香りで日常に小さな変化をもたらし、自分らしさを表現できるラインナップは、ジェンダーや年代を問わず楽しめるのが魅力。季節限定の桜の香りと、新たな定番となる温もりある香りが、春の毎日をやさしく彩ります。

春限定グロウイングチェリーブロッサム

数量限定で発売される「グロウイングチェリーブロッサム」は、サクラにサンダルウッドやキンモクセイを重ねた、繊細で満たされた春の香り。

ボディケアからフレグランスまで、シーンに合わせて楽しめます。

グロウイングチェリーブロッサムシャワージェル250mL

価格：2,200円

グロウイングチェリーブロッサムボディクリーム200mL

価格：4,180円

グロウイングチェリーブロッサムフレグランスミスト100mL

価格：3,080円

香りの持続時間(目安):1～2時間

グロウイングチェリーブロッサムオードトワレ50mL

価格：4,840円

香りの持続時間(目安):4～5時間

新定番テンダートンカの魅力

シリーズの新定番「テンダートンカ」は、焙煎したトンカ豆にインスパイアされたモダンで温かみのある香り。甘さとスパイス、ウッディが調和し、個性をさりげなく引き立てます。

テンダートンカボディクリーム200mL

価格：4,180円

テンダートンカフレグランスミスト100mL

価格：3,080円

香りの持続時間(目安):1～2時間

テンダートンカオードトワレ50mL

価格：4,840円

香りの持続時間(目安):4～5時間

＊1シア脂(エモリエント成分)、＊2ゴマ種子油(エモリエント成分)

選べる既存の香りとギフト

ヴァイブラントベルガモット

既存の「ヴァイブラントベルガモット」「ワイルドジャスミン」も引き続き展開。さらに、数量限定のボディケアギフトは春の贈り物にも最適です。

シャワージェル250mL

価格：2,200円

ボディクリーム200mL

価格：4,180円

フレグランスミスト100mL

価格：3,080円

オードトワレ50mL

価格：4,840円

ワイルドジャスミン



シャワージェル250mL

価格：2,200円

ボディクリーム200mL

価格：4,180円

フレグランスミスト100mL

価格：3,080円

オードトワレ50mL

価格：4,840円

数量限定ギフト



チェリーブロッサムボディケアギフト

価格：6,380円

ベルガモットボディケアギフト

価格：6,380円

ジャスミンボディケアギフト

価格：6,380円

※「チェリーブロッサムボディケアギフト」は、ECと限定店舗での販売です。

※掲載価格は、1/29以降の価格です。

香りで選ぶ、私らしい春

春限定の桜の香りから、新たな定番として寄り添うトンカの温もりまで、ザボディショップの「チョイス」は毎日を自分らしく彩るフレグランスシリーズです。

気分やシーンに合わせて香りを選ぶ時間は、心を整える大切なひととき♡この春は、お気に入りの香りをまとい、やさしく前向きな季節の始まりを楽しんでみてください。