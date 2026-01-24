衆議院は23日に解散され、与野党は事実上の選挙戦に突入しました。高市首相は「政策転換に信任を得て力強く進めたい」と意気込みを語りました。

■高市首相「信なくば立たず」

大雪の秋田県鹿角市で、急ピッチで行われていた準備。

作業員「大切な選挙ですので、なんとか間に合わせて立てたい」

異例ずくめの「真冬の超短期決戦」へ。はたして日本の未来はこの人に託されるのか。

高市首相「責任ある積極財政、そしてこれから進めていきます安全保障政策の抜本的な強化、重要な政策転換がございます。『信なくば立たず』でございます。政権枠組みの変更、そのもとでの重要な政策転換、総選挙によって信任を頂いた上でぜひ力強く進めたい」

23日午後1時。

額賀衆院議長「ただいま内閣総理大臣から詔書が発せられた旨、伝えられましたから、朗読いたします」「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」

「万歳」と「沈黙」が入り交じった国会。

中道改革連合・野田共同代表「私こんなに見たことのない光景は初めて。解散すると与野党超えてみんな万歳する人が多い。自民党が自信なげに万歳をし、同じ与党の維新は万歳していない。なんでこの時期の解散なのか、誰もが納得していないということではないか」

自民党・石破前首相「万歳しばらくしなかったよな、みんな。どうしようかという迷いなのかな」

23日をもって、すべての衆議院議員が失職。戦後最短16日間の選挙戦が事実上スタートしました。

高市首相「重い決断をしました。短い選挙ですが頑張っていきましょう」

「高市総裁を先頭に自民党の力を総結集して勝ち抜こう」

与党として初めての衆議院選挙に臨む日本維新の会。

日本維新の会・藤田共同体表「26年間の自公政権の枠組みが変わり、維新の会が連立に入ったことで政治が動いている。維新の会の政策こそが日本を前に動かしていく。改革のアクセル役として日本をけん引しましょう」

高市首相もあいさつに訪れ…

高市首相「しっかりと両党で過半数を獲得して、力強く私たちの改革を進めてまいりましょう」

■議席上積み狙い…各党動き始める

一方、野党側は、新党「中道改革連合」は共同代表の2人がさっそく街頭演説。

中道改革連合・野田共同代表「アイドルグループのセンター選びの選挙ではないんですよ、みなさん。おかしいじゃありませんか。物価高対策で一番有効なのは食料品の消費税ゼロだと思っているんです。8％かかってますよね。それを0％にする」

中道改革連合・斉藤共同代表「受験生が頑張っているとき、冬の寒さの厳しいとき、経済も世界情勢も政治空白を作ってはいけないときに解散する大義はない。このように断ぜざるを得ません。中道のもう1つの大きな意味はみんなを包み込むであります」

国民民主党も23日夜、街頭に…

国民民主党・玉木代表「この選挙のキャッチフレーズは『もっと手取りを増やそう』であります。とにかくやるべき政策を具体的に1つ1つやっていって、みなさんの手取りをもっともっと増やしたいと思います。私たちはもう1回みなさんと一緒に日本の政治を変えていきたい」

議席の上積みを狙い、各党が動き始めた選挙戦。

れいわ新選組・櫛渕共同代表「一番訴えていきたいのは、日本を守るとはあなたを守ることから始まる。消費税の廃止を柱に全国で候補者を立て戦っていきます」

共産党・田村委員長「憲法の立場にしっかり立って、暮らし・平和・人権を守り抜く。ここでぶれずに頑張る党が必要だと訴えていきたい」

参政党・神谷代表「ともに日本のターニングポイントをつくろうじゃないかと。『ひとりひとりが日本 I am JAPAN』そういったキャッチコピーで、今回の選挙を戦わせていただきたい」

衆議院選挙は今月27日公示、来月8日投開票です。

（1月23日放送『news zero』より）