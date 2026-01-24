遠方からでも行きたいと思う「京都府の道の駅」ランキング！ 2位「舟屋の里伊根」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
道の駅は、地域の魅力を体感できる観光拠点として人気を集めています。地元ならではのグルメやお土産、自然と調和した絶景スポットなど、「わざわざ行く価値がある」と思わせる場所も多いもの。
All About ニュース編集部では、2025年10月3〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う京都府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：舟屋の里伊根（伊根町）／44票道の駅「舟屋の里伊根」は、国道178号に接続する府道沿いの丘陵地に位置しています。古くから天然の良港として知られる伊根湾を一望でき、全国でも珍しい約230軒の舟屋の街並みを眺めることができる絶景のスポットです。駅内には、伊根漁港で水揚げされた新鮮な活魚 や、京都府内産農林水産物にこだわった食材を使用した定食などを提供する「レストラン舟屋」や「お食事処 油屋」などの食事処があります。
回答者からは「伊根の舟屋群を一望できる絶景スポットで、写真や映像で見て以来ずっと行ってみたい場所だから」（30代男性／富山県）、「伊根の舟屋が立ち並ぶ景観は全国的にも珍しく、海と町並みが一体になった独特の雰囲気に惹かれます。道の駅からその景色を眺められるのは特別な体験だと感じます。地域色がはっきりしていて、遠方からでも立ち寄ってみたいと思う場所です」（20代男性／静岡県）、「京都北部の海産物を味わえるうえ、伊根特有の舟屋の風景と海を楽しめるから」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
1位：舞鶴港とれとれセンター（舞鶴市）／64票日本海に面した舞鶴港に隣接し、とれたての新鮮な魚介類が集まる海鮮市場を併設した道の駅です。舞鶴港で水揚げされたばかりの魚をその場で買い求められるほか、刺身や海鮮バーベキューにして味わうことができるのが最大の魅力。海鮮市場だけでなく、地元の農産物や畜産物を扱うファーマーズマーケット「あぐり」もあり、海の幸・山の幸の舞鶴の味覚を堪能できます。周辺には舞鶴赤れんがパークや海軍ゆかりの港めぐり遊覧船などもあり、観光拠点としても利用されています。
回答者からは「新鮮な海鮮丼やお寿司をいただけるから」（40代女性／愛媛県）、「直送の海産物を堪能したい。とれたてが食べられるなんて魅力的」（40代女性／群馬県）、「舞鶴漁港で水揚げされた新鮮な海の幸を買ったり、その場でバーベキューや刺身にして味わうことができ、海鮮市場は日本海側でも有数の広さだからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)