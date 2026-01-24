関メディ・井戸伸年総監督が解説…打撃で強い踏み込みを作るドリル

スイングスピードを上げたい、ボールにもっと体重を乗せたい。そう願ってバットを強く振ろうとするほど、体勢が崩れてしまう選手は多い。中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督はスイングを加速させつつ、その強烈な負荷に耐える体を作るための「フロントステップ」ドリルを推奨している。

このドリルの目的は明確で、「前（投手側）に行くのみ」だ。後ろの足（軸足）を投手側に強くステップし、踏み込み足へ伝えていく。投手方向への推進力を最大限に利用し、かつ前足で「踏ん張って」スイングする。

練習では、ステップして勢いよく振り抜く。この時、両手で振るだけでなく、フォロースルーで捕手側の手を離すと、「さらに遠心力がかかってくる」という。強烈な遠心力に対して軸がブレないように耐えることが、トレーニングの効果を最大化させる鍵となる。

注意したいのは踏み込んだ前足が「めくれないようにする」ことだ。勢いに負けてめくれると頭も一緒に動き、力が逃げてしまう。スパイクのグリップを利用して地面を掴み、前足の裏、膝、股関節で壁を作る。

遠心力がかかるほど、体への負荷は強まる。耐えられる足裏の力と頭の位置をキープする体幹の強さが噛み合った時、スイングの質は劇的に向上する。ただ振るだけでなく「めくれない」「耐える」意識を持つことで、強打者に必要な土台は作られていくはずだ。（First-Pitch編集部）