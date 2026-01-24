俳優の北村匠海が人気デザイナーとの２ショットを公開し、注目を浴びている。

フランスで行われている、人気ブランド「ディオール」２０２６年秋冬メンズコレクションショーに、俳優の横浜流星、吉沢亮とともに参加した北村。２３日にインスタグラムを更新し、「とても有意義で空が気持ちのいいパリの旅でした。ジョナサンに代わって初めて見させてもらったショーでは、洋服って音楽って空間って面白い！みたいな気持ちになりとんでもない刺激をもらいました」とつづると、「ディオール」のデザイナーを務めるジョナサン・アンダーソン氏との２ショットを披露。デニムにベージュ系のインナーと茶系のジャケットを併せた姿を見せた。

続けて「アジアのアンバサダーの皆々様も本当にいい方達で気さくで心地よかったです。また会いたいな。Ｂｏｎｊｏｕｒ ありがとう」と感謝を記した。

この投稿には「やんばかっこいい匠海大好き！！！」「お洋服とてもお似合いで素敵です パリの景色もお食事も美しいですね たくさんの素敵な写真をありがとう！」「顔が好き」「また素敵なご縁が繋がり広がったね お疲れ様でした 気をつけて帰ってきてね」「今年の匠海くんも大忙しだね」「パリの街並みと匠海くん素敵」「お疲れさま〜匠海くんのみた景色とか召し上がったものとか…写真たくさんでうれしい ほんとに素敵な旅」といった声が寄せられている。