【時代の大転換点】何が起こる？2026年2月21日、人類未知のスーパーコンジャンクション（通称《ZERO POINT》）私たちが今、身軽になる理由。―桜野カレン氏

《ZERO POINT》とは

― 来たる2026年2月21日（土）、占星術の世界で「歴史的」ともいえる星の配置が起こる。

性質の異なる土星と海王星という2つの大きな惑星が、12星座の始まりである牡羊座の、しかも始まりの度数である「0度」で、重なる（コンジャンクションする）という惑星の大イベント。

【土星】は、現実・責任・鍛錬・具現化を司る星。私たちに「逃げられない現実」と向き合うことを求めます。

一方で、【海王星】は、夢・理想・スピリチュアリティを象徴し、現実と非現実の境界を溶かし、目に見えない世界へと意識を導く星です。

この2つの惑星が、「始まり」を意味する牡羊座の、しかも0度の場所でピタリと重なる――

この宇宙的な節目を《ZERO POINT》と呼んでいる。

この時期、土星が約30年ぶり、海王星は約165年ぶりに、牡羊座の位置に戻ってくる。これは約300年ぶり。しかも、“始まりの星座”である牡羊座0度という特別な度数で、ピタリと重なるのは、推定上では約2600年前※とされ、厳密には、人類史上ほぼ初めての経験。

（※直近は1703年3月27日頃、牡羊座11度。今回にもっとも近いのは紀元前594年3月9日頃、牡羊座1度で重なっている。）

極めて稀な運命的な現象に、占星術的には「新しいサイクルの起動」を象徴し、時代の転換点と予測する占い師も多い。

2021年以降本格化した「風の時代」に続き、それに匹敵するような、いや、そのうねりにさらなる大きな波が上乗せされ、社会構造、価値観、そして個人の生き方にまで影響を及ぼす可能性を秘めた、極めて重要な転換点だ。

この《ZERO POINT》を控えた2025年、有志4名の占い師ユニット「チームリスタルテ」（※）が結成された。（※正式名称は、「RISTARTÉ」、以降記事では「リスタルテ」と呼ぶ。）

占星術をはじめとした占いの知見を持つ「リスタルテ」は、私たちに今必要な準備はリセット＆リスタートであると提唱。そのために「心の余白をどう取り戻すか」を多角的に考えるプロジェクトを推進してきた。

メンバーは、著作も多数手がけ、各々得意の占術をもつ人気占い師、（左から）真木あかりさん、miraimikuさん、桜野カレンさん、愛新覚羅ゆうはんさんの4名。そして集大成となる初の共著・新刊『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』も、ついに2026年1月21日に発売。

本書は、「何をどうすればいいの？」という疑問にじっくりと答える解説パート、そして自分の人生を、自分の意志で、再デザインするための実践的占いで構成される、画期的な1冊。

計4回のインタビュー。

ラスト第4回は、プロジェクトの一人である、桜野カレンさんへ、この転換点をどう捉えているのか、どんなメッセージを内包しているのか、そして私たちはどう向き合えばよいのか、書籍に込めた思いとともに、伺いました。

「ZERO POINT」の到来。古い装備を脱ぎ捨て、魂の整理をする

占星術的な視点で見ても、私たちは今、かつてないほどの大きな節目「ZERO POINT（ゼロ・ポイント）」に立っています。

これは単なる「変化」ではありません。

これまでの延長線上にある未来ではなく、一度すべてがリセットされ、全く新しい周波数へと書き換わるようなタイミングです。

皆さんは最近、説明のつかない衝動や、不思議な焦燥感を感じてはいませんか？

実は私自身、この「予兆」を肌で感じた出来事がありました。

それは年末の大掃除のことです。

例年であれば簡単な整理整頓で済ませるところを、今年はなぜか突き動かされるように、大型家具まで処分してしまったのです。

ただの掃除の範疇を超えた、まるで過去の自分を脱ぎ捨てるような徹底的な断捨離でした。

また、周囲を見渡しても同様の現象が起きています。

ある知人は、長年暮らした都会を離れ、実家のある地方へと戻る決断をしました。

それは単なる引っ越しではなく、これまでの人間関係やしがらみを一度リセットし、人生の基盤を整え直すための「魂の帰郷」のように見えました。

家具を捨てる、人間関係を整理する。

これらは偶然ではありません。

私たちが無意識のうちに、新しい時代（ZERO POINT）のエネルギーに合わせて、重たくなった古い装備を下ろそうとしている証拠なのです。

現代人が抱える生きづらさの正体は、この「新しい時代の軽やかさと古い時代の重荷とのギャップ」にあるのかもしれません。



50代へのメッセージ

― 人生の主役を取り戻す。

新刊に込めた「自分を生きる」ための許可証

特に、この変化を敏感に感じ取り戸惑っているのが、私と同じ50代の方々ではないでしょうか。

50代は、親の介護、子供の自立、職場での責任など、最も複雑な世代です。

これまで「誰かのために」という責任感だけで走り続け、自分のことを後回しにしてきた方があまりにも多いのです。

私の鑑定や相談の現場でも、「自分の人生がこれでよかったのか分からない」という迷いの声を多く耳にします。

新刊で私が最も伝えたかったこと。それは、「もう、十分に責任は果たしましたよ」という許しのメッセージです。

「ZERO POINT」という転換点は、見方を変えれば、役割からの解放宣言でもあります。

これまでの常識や責任感といった重たいバックパックは、私のように家具と一緒に手放していいのです。

これからの時間は、誰かの期待に応えるためではなく、あなた自身の喜びのために使ってください。

もっと自分を生きていい。もっとわがままでいい。

この本が、あなたが自分という主役を取り戻し、軽やかに新しい時代へ飛び立つための翼となることを願っています。

完

時代の分水嶺となる2026年2月21日、占星術の世界で「歴史的」とされる天体配置が起こり、新しいサイクルがスタートします。

時代はどう変わるのか、私たちは、どう生きるのか。

人生に挑むすべての人へ、新しい時代を定義し、生き方を提案する、他に比肩なき一冊が4人の占い師のタッグにより誕生！

新刊カバー

― 「誰かのため」でも「誰かのせい」でもなく、今度こそ「自分のため」の人生を。

目次

プロジェクトの意義や活動内容は、noteをご覧ください。

（noteトップページ）

