来週の米主要企業決算 発表ラッシュ マグ７も登場
*は金融株 （）は予想1株利益、単位:ドル
27日（火）
ユナイテッドヘルス（2.10）
ＲＴＸ（1.47）
ボーイング（-0.45）
テキサス・インスツルメンツ（1.35）
ＵＰＳ（2.21）
ＧＭ（2.27）
シーゲイト（2.81）
アメリカン航空（0.34）
28日（水）
マイクロソフト（3.92）
メタ（10.35）
テスラ（0.45）
ラムリサーチ（1.18）
ＩＢＭ（4.28）
ＡＴ＆Ｔ（0.47）
スターバックス（0.59）
サウスウエスト航空（0.57）
29日（木）
アップル（2.68）
ビザ*（3.13）
マスターカード*（4.25）
キャタピラー（4.68）
ハネウェル（2.54）
ロッキード（5.93）
ウエスタンデジタル（1.95）
ダウ（-0.45）
30日（金）
エクソンモービル（1.70）
シェブロン（1.39）
アメックス*（3.56）
ベライゾン（1.06）
※予定は変更になる場合があります
