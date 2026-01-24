ゆるい探偵ドラマが第3話で雰囲気一転！まさかの怪死事件発生に衝撃走る『探偵さん、リュック開いてますよ』

松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。

1月23日（金）に放送された第3話は、これまでと雰囲気が一変。冒頭から繭のような物体に包まれた不気味な遺体が発見され、シリアスな雰囲気でスタートした。

現場には謎の文字や図形が書かれた暗号らしきものが落ちており、この解読を洋輔が託されることに…。

【映像】ゆるい探偵が激変!? 真剣に謎を解く洋輔

◆西ヶ谷温泉でまさかの犠牲者…

発明品で空を飛んだり、いきなり地底人が現れたり、ぶっ飛んだゆるい探偵ドラマとして展開されてきた本作。そんななか第3話の冒頭では、西ヶ谷温泉で繭のような謎の物体に包まれた遺体が発見される事件が発生。しかもこの不可解な状況の遺体が見つかるのは3人目だった。

さらに事件現場には毎回、図形や文字が書かれた暗号らしきものが残されていた。

しかし警察や専門家の力をもってしてもこの暗号を解読できず、ベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）は探偵の洋輔を頼ることに。すると暗号を見せられた洋輔は「どこかの国の文字？古代の？いや…」とさっそく思考をめぐらせ始め、そこからオープニングに突入。SFチックなBGMとともに映像では暗号と西ヶ谷温泉の風景、真剣な表情で解読を進める洋輔の様子が映し出され、最後におどろおどろしい文字で「第三話 Mystery Cocoon of Quiz King」と今回のサブタイトルが表示された。

前回まではゆるい事件が展開されてきた本作で、まさか殺人事件が発生するとは衝撃の幕開けとなっていた。