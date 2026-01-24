ラ・リーガ 25/26の第21節 レバンテとエルチェの試合が、1月24日05:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、マルティン・ネト（MF）、アレックス・フェバス（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。エルチェのアルバロ・ロドリゲス（FW）がゴールを決めてエルチェが先制。

ここで前半が終了。0-1とエルチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

レバンテは後半の頭から選手交代。イケル・ロサーダ（FW）からパコ・コルテス（FW）に交代した。

50分レバンテが同点に追いつく。ジェレミー・トルヤン（DF）のアシストからパブロ・マルティネス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

62分、エルチェが選手交代を行う。マルティン・ネト（MF）からホサン（FW）に交代した。

68分レバンテが逆転。パブロ・マルティネス（MF）のアシストからアドリアン・デラフェンテ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

70分、エルチェは同時に3人を交代。ヤーゴ・アロンソ（MF）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）に代わりアダム・ボアヤル ベナイサ（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、ロドリゴ・メンドーサ（MF）がピッチに入る。

74分、レバンテは同時に2人を交代。エタ・エヨング（MF）、カルロス・アルバレス（MF）に代わりカルロス・エスピ（FW）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）がピッチに入る。

85分、エルチェが選手交代を行う。マルク・アグアド（MF）からSanchez Alex（FW）に交代した。

後半終了間際の90+2分エルチェのSanchez Alex（FW）のアシストからアダム・ボアヤル ベナイサ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

しかし、90+6分レバンテが逆転。ホンアンデル・オラサガスティ（MF）のアシストからアラン・マトゥロ（DF）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。レバンテが3-2で勝利した。

なお、レバンテは38分にカルロス・アルバレス（MF）、84分にイバン・ロメロ（FW）に、またエルチェは55分にレオ・ペトロ（DF）、67分にアレックス・フェバス（MF）、71分にアンドレ・シルバ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-24 07:10:10 更新