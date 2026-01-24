日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比800円安の5万2900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56738.49円 ボリンジャーバンド3σ
55126.59円 ボリンジャーバンド2σ
53846.87円 23日日経平均株価現物終値
53514.70円 ボリンジャーバンド1σ
53210.00円 一目均衡表・転換線
53194.00円 5日移動平均
52900.00円 24日夜間取引終値
51902.80円 25日移動平均
51620.00円 一目均衡表・基準線
50425.47円 75日移動平均
50290.90円 ボリンジャーバンド-1σ
50010.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48679.01円 ボリンジャーバンド2σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47067.11円 ボリンジャーバンド3σ
43642.35円 200日移動平均
株探ニュース
