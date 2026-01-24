　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比800円安の5万2900円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56738.49円　　ボリンジャーバンド3σ
55126.59円　　ボリンジャーバンド2σ
53846.87円　　23日日経平均株価現物終値
53514.70円　　ボリンジャーバンド1σ
53210.00円　　一目均衡表・転換線
53194.00円　　5日移動平均
52900.00円　　24日夜間取引終値
51902.80円　　25日移動平均
51620.00円　　一目均衡表・基準線
50425.47円　　75日移動平均
50290.90円　　ボリンジャーバンド-1σ
50010.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48679.01円　　ボリンジャーバンド2σ
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47067.11円　　ボリンジャーバンド3σ
43642.35円　　200日移動平均


株探ニュース