TOPIX先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.5ポイント安の3566ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3823.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
3721.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
3629.70ポイント 23日TOPIX現物終値
3627.00ポイント 一目均衡表・転換線
3618.60ポイント ボリンジャーバンド1σ
3605.80ポイント 5日移動平均
3566.00ポイント 24日夜間取引終値
3516.02ポイント 25日移動平均
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3413.44ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3373.92ポイント 75日移動平均
3358.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3310.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3208.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3048.40ポイント 200日移動平均
株探ニュース
