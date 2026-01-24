　24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.5ポイント安の3566ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3823.77ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3721.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3629.70ポイント　　23日TOPIX現物終値
3627.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3618.60ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3605.80ポイント　　5日移動平均
3566.00ポイント　　24日夜間取引終値
3516.02ポイント　　25日移動平均
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3413.44ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3373.92ポイント　　75日移動平均
3358.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3310.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3208.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3048.40ポイント　　200日移動平均


