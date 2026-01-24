グロース先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
782.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
753.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
728.89ポイント 23日東証グロース市場250指数現物終値
723.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
721.40ポイント 5日移動平均
719.96ポイント 200日移動平均
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
707.00ポイント 24日夜間取引終値
700.99ポイント 75日移動平均
694.60ポイント 25日移動平均
694.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
666.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
665.21ポイント ボリンジャーバンド-1σ
635.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
606.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
782.78ポイント ボリンジャーバンド3σ
753.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
728.89ポイント 23日東証グロース市場250指数現物終値
723.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
721.40ポイント 5日移動平均
719.96ポイント 200日移動平均
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
707.00ポイント 24日夜間取引終値
700.99ポイント 75日移動平均
694.60ポイント 25日移動平均
694.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
666.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
665.21ポイント ボリンジャーバンド-1σ
635.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
606.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース