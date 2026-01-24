　24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

782.78ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
753.39ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
728.89ポイント　　23日東証グロース市場250指数現物終値
723.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
721.40ポイント　　5日移動平均
719.96ポイント　　200日移動平均
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
707.00ポイント　　24日夜間取引終値
700.99ポイント　　75日移動平均
694.60ポイント　　25日移動平均
694.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント　　一目均衡表・基準線
666.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
665.21ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
635.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
606.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース