今夜放送、NHK『未解決事件』ストーカー被害の闇を検証 助けを求める声はなぜ届かないのか？
今夜1月24日22時より、NHK総合にて『未解決事件 File.12「ストーカー殺人 なぜ繰り返されるのか」』が放送される。10年前、事件で生死をさまよった女性が初めてテレビで語る恐怖の記憶、再び発覚した警察対応の問題―繰り返される悲劇をどうすれば防げるのか。“未解決の課題”を生放送で検証する。
【写真】“殺されるまで終わらない”ストーカー被害の闇を生放送で検証
1999年、埼玉県桶川市で21歳の女子大学生が警察のずさんな対応の末、殺害された「桶川ストーカー殺人事件」。この事件などをきっかけにストーカー規制法が2000年に制定され、それ以降、対策が強化されてきた。しかし、去年、川崎市で元交際相手からのストーカー行為を繰り返し警察に相談していた20歳の女性が遺体で発見されるなど、痛ましい事件は今も後を絶たない。
ストーカー犯罪がほかと異なる特徴は、その多くが事前に警察への相談や通報が寄せられているなど“兆候がつかめる”という点だ。それにもかかわらずなぜ防ぐことができないのか。『自分は殺されるかもしれない…』助けを求める訴えはなぜ届かないのか。
番組ではストーカー犯罪の被害者や遺族に話を聞いた。さらに、急増する相談に対応する警察の最前線や、「加害者」の更生プログラムに取り組む医療機関の現場も取材。スタジオに専門家を招き、どうすれば事件を防げるのか、生放送で徹底的に掘り下げる。
2016年、東京・小金井市で、音楽活動をしていた冨田真由さんは、ライブ会場で待ち伏せしていた「ファン」を名乗る男から刃物で襲われ一時重体となった。冨田さんは男からつきまといやSNSでの嫌がらせなどのストーカー行為を繰り返されていた。30ヵ所以上を刺され、今も重い後遺症とPTSDに苦しんでいる。
「犯人が『死ね、死ね』と言いながら自分を刺している光景を覚えている。被害が終わることはなく、私にとって今も事件は未解決です」。10年の歳月を経ても消えない事件の記憶と今も続く恐怖…。和久田麻由子アナウンサーが話を聞いた。
去年4月、川崎市の住宅で、約4ヵ月前から行方不明になっていた20歳の岡崎彩咲陽さん（※「崎」は「たつさき」が正式表記）が遺体で見つかった。殺人などの疑いで元交際相手が逮捕されたが、岡崎さんは行方不明になる直前、何度も警察に電話をかけ、助けを求めていた。しかし、警察は岡崎さんの電話に「危険性・切迫性はない」として適切な対応を怠っていた。事前の相談状況から「すでに解決済み」という先入観を持っていたという。
神奈川県警が公表した検証報告書では、2人が「復縁した」と伝えてきたことが切迫性の過小評価につながったとされたが、今回、親族への取材で岡崎さんが元交際相手から被害届の取り下げを強要されていたとみられることがわかった。被害者が、元交際相手によるストーカー行為だけでなく、ずさんな警察対応によっても追い詰められていった過程を明らかにする。
なお、番組では視聴者からの情報や意見も生放送中リアルタイムで募集する。
『未解決事件 File.12「ストーカー殺人 なぜ繰り返されるのか」』は、NHK総合にて1月24日22時放送。
【写真】“殺されるまで終わらない”ストーカー被害の闇を生放送で検証
1999年、埼玉県桶川市で21歳の女子大学生が警察のずさんな対応の末、殺害された「桶川ストーカー殺人事件」。この事件などをきっかけにストーカー規制法が2000年に制定され、それ以降、対策が強化されてきた。しかし、去年、川崎市で元交際相手からのストーカー行為を繰り返し警察に相談していた20歳の女性が遺体で発見されるなど、痛ましい事件は今も後を絶たない。
番組ではストーカー犯罪の被害者や遺族に話を聞いた。さらに、急増する相談に対応する警察の最前線や、「加害者」の更生プログラムに取り組む医療機関の現場も取材。スタジオに専門家を招き、どうすれば事件を防げるのか、生放送で徹底的に掘り下げる。
2016年、東京・小金井市で、音楽活動をしていた冨田真由さんは、ライブ会場で待ち伏せしていた「ファン」を名乗る男から刃物で襲われ一時重体となった。冨田さんは男からつきまといやSNSでの嫌がらせなどのストーカー行為を繰り返されていた。30ヵ所以上を刺され、今も重い後遺症とPTSDに苦しんでいる。
「犯人が『死ね、死ね』と言いながら自分を刺している光景を覚えている。被害が終わることはなく、私にとって今も事件は未解決です」。10年の歳月を経ても消えない事件の記憶と今も続く恐怖…。和久田麻由子アナウンサーが話を聞いた。
去年4月、川崎市の住宅で、約4ヵ月前から行方不明になっていた20歳の岡崎彩咲陽さん（※「崎」は「たつさき」が正式表記）が遺体で見つかった。殺人などの疑いで元交際相手が逮捕されたが、岡崎さんは行方不明になる直前、何度も警察に電話をかけ、助けを求めていた。しかし、警察は岡崎さんの電話に「危険性・切迫性はない」として適切な対応を怠っていた。事前の相談状況から「すでに解決済み」という先入観を持っていたという。
神奈川県警が公表した検証報告書では、2人が「復縁した」と伝えてきたことが切迫性の過小評価につながったとされたが、今回、親族への取材で岡崎さんが元交際相手から被害届の取り下げを強要されていたとみられることがわかった。被害者が、元交際相手によるストーカー行為だけでなく、ずさんな警察対応によっても追い詰められていった過程を明らかにする。
なお、番組では視聴者からの情報や意見も生放送中リアルタイムで募集する。
『未解決事件 File.12「ストーカー殺人 なぜ繰り返されるのか」』は、NHK総合にて1月24日22時放送。