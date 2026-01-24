ホロライブ・猫又おかゆ、配信中の思わぬ読み間違いが話題に リスナーから反響
「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、22日に自身のチャンネルでゲーム実況を実施。配信中の思わぬ読み間違いが、リスナーの間で話題となった。
【動画】猫又おかゆさんのギリギリすぎる読み間違い（53：13ごろ）
現在、任天堂のゲーム『メトロイドプライム4 ビヨンド』を攻略中のおかゆさん。本作は、バウンティハンターのサムスを操作して、未知の惑星からの帰還を目指すファーストパーソンアドベンチャーゲームだ。
サムスが装備するバイザーを使ってステージ内を探索していたおかゆさんは、作中に登場する「ラモーン製処理タンク」を調べた際、誤って異なる読み方をしてしまう場面があった。
すぐに本人も「危ない読み間違いしかけた！ セーフ！」と訂正。コメント欄には「ありがとうございます」「アウトでは」「ライン越え」「切り抜きポイント」といった反応が相次ぎ、配信は一層盛り上がりを見せた。
その後、この場面が印象に残ったのか、メンバーシップ登録者が増える一幕も。おかゆさんは「こんな不名誉なことはないですよ」と苦笑しつつ、リスナーとのやり取りを楽しんでいた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」
