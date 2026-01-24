380億円で契約したタッカーの今季年俸は…

米大リーグ・ドジャースの“年俸事情”が米国で話題となっている。21日（日本時間22日）にカイル・タッカー外野手と4年総額2億4000万ドル（約380億円）の契約を結んだが、大谷翔平投手と同じ“後払い”制。米記者がタッカーの今季年俸を紹介した。

米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXに「ドジャースは今シーズン、ショウヘイ・オオタニとカイル・タッカーに総額300万ドル（約4億7700万円）を支払う予定だ」と明かした。

大谷は2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）で契約。そのうち6億8000万ドル（約986億円＝同）が2034年以降に支払われる後払いで、2033年まで10年間の年俸は200万ドル（約3億1100万円＝同）と米メディアに報じられている。

一方、タッカーの年俸は100万ドル（約1億5900万円）。大谷同様大半は後払いの契約となっている。ただタッカーの場合、ナイチンゲール記者によると、春季キャンプ前に6400万ドル（約101億円）の契約金が支払われる。

大谷だけでなくベッツ、フリーマンも後払い契約。タッカーも新しくこのメンバーに加わることになった。ドジャース特有の年俸事情にX上の米ファンも衝撃。「これは合法なのか？」「もはやスポーツではない」「崩壊するのが待ちきれない」「本当に狂っている」など驚きを隠せない様子だった。



（THE ANSWER編集部）