人気コスプレーヤー・えなこが22日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。



えなこは「本日、誕生日を迎えました」と記し、「歳を重ねるたびに、周りの人や環境にとても恵まれている人生だなぁと実感します！ そしていくつになってもお祝いしてくれる親や友達、いつも応援してくれる皆さんありがとうございます」と感謝をつづった。



誕生日を祝うクリームを挟んだ3段重ねのゴージャスなケーキの上には大きなイチゴが。いつものコスプレ姿とは違ったいでたちで、ブラウンのトップスを身にまとった姿は白い肌が際立つ。左肩から流した長い髪も艶やかで美しい。



「与えてもらっているばかりなので、少しでもお返しできるように」と前を向き、「今年も1日1日を大切に、充実した日々を送りながら頑張りたいと思います」と気持ちを新たにしていた。



ファンからは誕生日を祝福するコメントはもちろん、「コスプレじゃなくても素敵」「女神の誕生日」「可愛いから綺麗に遷移していってますね」「ロングめちゃんこかわいい」「どんどん素敵になって、ずっとカワイイ」などの声が寄せられた。



