今日24日(土)から明日25日(日)にかけて、日本海側は大雪が続き、東海から九州の太平洋側の平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による道路への影響が長引きそうです。特に、北陸や東海、東北では短時間に雪が強まり、積雪急増による車の立ち往生など、大規模な交通障害の発生リスクが高まる可能性があります。最新の交通情報をご確認ください。

(北海道〜東海)東北や北陸、東海はさらなる大雪 交通障害のリスク大

今日24日(土)から明日25日(日)にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側は広い範囲で雪が降り、山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。北陸や東海、東北では、短時間に雪が強まるため、さらなる大雪に警戒が必要です。また、九州や四国、近畿の太平洋側でも所々で雪が降り、市街地でも積雪する所があるでしょう。これまでの大雪で、すでに交通に影響が出ていますが、明日25日(日)にかけて道路への影響が長引きそうです。



北海道は、日本海側を中心に雪が降り、沿岸部ではふぶく所もあるでしょう。26日(月)にかけて、積雪や吹雪によって、道路への影響が大きくなりそうです。



東北は日本海側を中心に雪が降るでしょう。秋田県や山形県、福島県の会津地方を中心に局地的に雪が強まり、大雪のおそれがあります。特に、今日24日(土)の夕方にかけて、道路への影響が非常に大きく、交通障害に警戒が必要です。



北陸は発達した雪雲が次々と流れ込み、明日25日(日)にかけて、山沿いや山地だけでなく、平地でも大雪となるでしょう。除雪が追いつかず、道路への影響が長引きそうです。特に、今日24日(土)は、短時間に雪が強まり、積雪が急増するおそれがあります。車の立ち往生など大規模な交通障害が発生するリスクが高まる可能性がありますので、最新の交通情報を確認し、迂回や通行ルートの見直しも検討してください。



関東甲信は、長野県では、今日24日(土)から明日25日(日)昼頃にかけて断続的に雪が降り、大雪となる所があるでしょう。群馬県や栃木県の山沿いでも、明日25日(日)の午後は雪の降り方が強まりそうです。明日25日(日)は道路への影響が大きくなるため、車を運転する際は冬用タイヤまたはチェーンを装着し、いつも以上に安全運転を心がけてください。



東海は、明日25日(日)の昼頃にかけて、岐阜県を中心に大雪となる所があるでしょう。今夜(24日)から明日25日(日)の朝にかけては、名古屋周辺でも雪の降る可能性があります。雪が積もらなくても、路面が凍結するおそれがありますので、スリップ事故など十分ご注意ください。

(近畿〜九州)近畿北部や山陰は大雪に警戒 九州でも路面の凍結に注意

近畿北部は、断続的に雪が降るでしょう。明日25日(日)は、発達した雪雲が流れ込むため、滋賀県や京都府、兵庫県では局地的に雪が強まり、北部を中心に大雪のおそれがあります。近畿中部や南部でも、雪の降る所があるでしょう。通行止めや立ち往生など交通への影響が大きくなる可能性がありますので、最新の交通情報を確認してください。



中国地方は、山陰を中心に雪が降り、明日25日(日)にかけて、山沿いだけでなく、平地でもさらに積雪が増えるでしょう。通行止めなど道路への影響が長引きそうです。万が一に備えて、車の中に、毛布など暖をとる物や、モバイルバッテリー、懐中電灯、スコップ、砂、長靴などを用意しておきましょう。



四国は、今日24日(土)の夕方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。明日25日(日)にかけて、道路への影響が大きくなりそうです。慣れない雪道でのスリップ事故などに十分ご注意ください。



九州は、今日24日(土)の昼過ぎにかけて雪の降る所が多く、山地・平地ともに大雪のおそれがあります。明日25日(日)朝にかけて、積雪や路面の凍結により、道路への影響が非常に大きくなりそうです。車の運転は、冬の装備で、急ハンドルや急ブレーキを避け、カーブではスピードを落とすなど、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。



※道路ごとの影響については、道路の気象影響予測も参考になさってください。(気象予測に基づく影響予測ですので、実際の規制状況は道路管理者等の発表をご確認ください。)

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。