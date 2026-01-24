五輪金メダリスト・野口みずき、「1370キロを1ヶ月で走った」 “マラソンあるある”披露
アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口みずきが、YouTubeチャンネル「大阪国際女子マラソン【公式】」の動画に登場。「マラソンあるある」を披露した。
【動画】即興ラップも披露!?ハイテンションな五輪金メダリスト・野口みずき
動画では、野口が「DJみずき」に変身。「マラソンあるある」や即興ラップを披露した。「マラソンあるある」について「月間のトータル走行距離が、めちゃ長い」と挙げ、「私はアテネオリンピック前、1370キロを1ヶ月で走った」と明かした。その距離について「大阪から中国の上海まで一直線の距離」と説明していた。
野口はあす25日に開催される『第45回 大阪国際女子マラソン』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット 正午〜後2：55）の放送解説を務める。それに伴い、「DJみずき」としてCM前の選曲を担当する。
【動画】即興ラップも披露!?ハイテンションな五輪金メダリスト・野口みずき
動画では、野口が「DJみずき」に変身。「マラソンあるある」や即興ラップを披露した。「マラソンあるある」について「月間のトータル走行距離が、めちゃ長い」と挙げ、「私はアテネオリンピック前、1370キロを1ヶ月で走った」と明かした。その距離について「大阪から中国の上海まで一直線の距離」と説明していた。
野口はあす25日に開催される『第45回 大阪国際女子マラソン』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット 正午〜後2：55）の放送解説を務める。それに伴い、「DJみずき」としてCM前の選曲を担当する。