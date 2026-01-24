アイドルの恋愛は罪なのか？ を問う深田晃司最新作。本作で業界の慣習に抗うヒロイン・真衣を演じるのが日向坂46の元メンバーである齊藤京子さんだ。まず、その出演の経緯を伺った。

【画像】主演・齊藤京子 映画『恋愛裁判』の特別カットを見る

「脚本を読んで絶対に真衣を演じたくてオーディションを受けました。以前から深田作品のリアリズムや俳優の存在感に惹かれていたので、作品への参加が決まった時は本当に嬉しかったです」



齊藤京子 ©︎杉山拓也／文藝春秋

初めての体験の連続だった

深田監督はリアリティを追求する作風で知られる。齊藤さんは撮影前から初めての体験の連続だったと語る。

「まずキャストみんなで“本読み”をやりました。ドラマのお芝居と違い、相手の顔を見ずに書かれた言葉にひたすら集中するなんて初めてでした。言い回しに感情を入れてキャラクターを掘り下げていく中、監督からは『次のセリフは間を空けて、少し表情を見るように』という指示があり、あの時間は大変でしたが、とても刺激的でした。

そして次のステップは室内でリハーサルを行いました。雨の中、真衣と恋人の敬（倉悠貴）が感情をぶつけ合うエモーションが高まる場面だけは、実際にロケ撮影する商店街へ行き、実地でリハーサル出来たおかげでモチベーションが高まり、本番の撮影でも芝居に入りやすかったです」

徹底したリアリティの追求

こうした演技の積み上げだけではなく、劇中のアイドルグループ〈ハッピー☆ファンファーレ〉の歌やダンスのトレーニングも積んでいった。

「練習はみっちり2カ月近くやりました。しかも本編中に登場するポスターやグッズまで全てリアルに写真撮りして作りました」

実際のアイドルだった齊藤さんが架空のグループアイドルの一員を演じる。そのようなパラレルな演技体験は難しかっただろうか？

「逆にとても楽しかったです。ライヴや握手会の場面は実際に私が経験した時間を追体験し、それをドキュメントされるみたいな感じがしました」

劇中のライヴ場面は前半の白眉だ。歌と踊り、観客の熱狂もリアルに描かれている。

「あの観客の皆さんは、私やハピファンを演じるみんな（仲村悠菜、小川未祐、今村美月、桜ひなの）のファンの方がエキストラとして参加して下さったので、熱量もすごく、思わず私もファンの皆さんが醸し出す空気に巻き込まれました」

恋人との肉体関係を問われた真衣は…

共演者とのアンサンブルも素晴らしい。恋人役の倉悠貴との距離感も絶妙だ。

「小川（未祐）さんとは共演シーンも多くて年齢も近かったので映画同様、親友みたいになれました。対照的に倉さんとは会話も必要最低限しか交わさなかったんです。撮影後には親しくお話し出来ましたが、現場でそういう距離感だったので、キャピキャピしたカップルとは違う二人を演じられたのかな、と思います」

本作はアイドルから一人の成熟した女性に成長する真衣の姿が描かれる。特に裁判シーンでの齊藤さんの表情は切なく厳しい。

「裁判で恋人との肉体関係の有無を訊かれます。真衣が『言いたくありません』と答えるシーンは、本当にピリピリした空気がセット中に漂いました。私もすっぴんに近いメイクで証言台に立っていて、真正面からカメラで撮られるので緊張の極みでした。あの表情が真衣の『強さ』としてスクリーンに映るのが映画の魔法ですよね。シリアスなテーマを含む映画ですが、ぜひ劇場でお楽しみください」

杉山拓也＝写真

川粼香織＝スタイリング

栢木真弓＝ヘアメイク

さいとう・きょうこ 1997年、東京都生まれ。2016年けやき坂46（のち日向坂46）1期生でデビュー。卒業後はドラマ『いきなり婚』（25年）などに出演。映画『教場 Reunion』『教場 Requiem』（共に26年）が配信・公開予定。

INTRODUCTION

『歓待』（10年）『淵に立つ』（16年）などで国際的評価を得た深田晃司監督が今作で扱うテーマは「アイドルの恋愛」。「恋愛禁止」というルールは、個人の感情も制約していいものなのか？ そんな問いを、実際の裁判に着想を得て、元日向坂46で実際にアイドル活動をしていた齊藤京子を主演に描く。

STORY

人気急上昇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」でセンターを務める山岡真衣は、中学時代の同級生・間山敬と偶然再会し、恋に落ちる。「恋愛禁止ルール」と、抑えきれない自身の感情との間で葛藤する真衣。しかし、ある事件をきっかけに、彼女は衝動的に敬のもとへと駆け寄る。その後、所属事務所から「恋愛禁止条項違反」で訴えられた真衣は、事務所社長の吉田光一、チーフマネージャーの矢吹早耶らによって、法廷で厳しく追及されることに。

STAFF & CAST​

企画・脚本・監督：深田晃司／共同脚本：三谷伸太朗／出演：齊藤京子、倉悠貴、仲村悠菜、小川未祐、今村美月、桜ひなの、唐田えりか、津田健次郎／2025年／日本／124分／配給：東宝／©2025「恋愛裁判」製作委員会

（岸川 真／週刊文春CINEMA）