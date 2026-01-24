“マラソン×お笑い”異色の賞レース『マラソンあるある-1』放送 過去最大の6組出場【出演者一覧】
25日に開催される『第45回 大阪国際女子マラソン』（同日正午〜カンテレ・フジテレビ系全国ネットで生中継）を前に、24日に『見取り図の第5回マラソンあるある-1グランプリ』（カンテレ：後4：00 高知さんさんテレビ：深1：20）が放送される。
この番組は、今年で5回目となる“マラソン×お笑い”という異色の賞レース。2022年の第1回大会では、ロングコートダディが出場し『M-1グランプリ2022』決勝戦で披露した“マラソン漫才”の原型が誕生した。また、第2回大会（2023年）で優勝した紅しょうがは、その勢いのまま『女芸人 No.1決定戦 THE W 2023』王者に輝くなど、若手芸人にとって大舞台につながる大会となっている。今回は放送時間を１時間に拡大し、過去最大となる6組が登場。放送域も広がり、大幅にパワーアップした。
MCを務めるのは、見取り図・盛山晋太郎。審査委員長は、「あるある芸」で知られるレイザーラモン・RG。また審査員として見取り図・リリーと、『大阪国際女子マラソン』で生中継の解説を務める福士加代子を迎える。出場者たちの“マラソン×お笑い”をテーマにした爆笑ネタはもちろん、本賞レースならではの独特な審査も、他では見られないような見どころの一つとなっている。
■『見取り図の第5回マラソンあるある-1グランプリ』概要
放送日時：1月24日（土）午後4時〜午後5時放送（関西ローカル）
１月24日（土）深夜１時20分〜２時20分（高知さんさんテレビ ）
出演者：
＜MC＞
盛山晋太郎（見取り図）
＜アシスタント＞
竹上萌奈（カンテレアナウンサー）
＜審査員＞
RG（レイザーラモン）、福士加代子氏、リリー（見取り図）
＜ネタ出場者＞
ジョックロック、セルライトスパ、例えば炎、兼光タカシ、翠星チークダンス、ダブルアート
