なにしても絵になる大臣

小泉進次郎防衛大臣は2026年1月22日、公式Xを更新し、スイスで行われた「世界経済フォーラム（ダボス会議）」後、電車を利用した際の様子を公開しました。

【え、映画のワンシーン!?】これが、電車に乗る小泉進次郎防衛大臣です（画像）

公式Xで小泉大臣は、「ダボス会議の会場から電車で帰路に。ダボス会議の期間限定で臨時の駅が設置されていましたが、駅前はクロスカントリーのスキー場でした」とコメント。「秘書官と駅のホームで電車を待ち、目的地の駅で降りるとスイスらしい街並みを見ることができました」と感想を述べています。

小泉大臣によると、ダボス会議からの帰路はアメリカのトランプ大統領の車両を警護するために渋滞が予想されたということで、電車移動に切り替えたそうで「電車移動に切り替えて大正解でした」と明かしています。

公式Xではコメントと共に、秘書官と一緒に駅のプラットフォームに立つ姿や、現地のスキーヤーに交じり徒歩移動する様子などの写真が投稿されています。

この投稿を見た人からは、「ただプラットホームに立ってるだけなのに無駄にかっこよくて草」「絵になるね〜」「ネットフリックスオリジナルドラマのワンシーンかな？」といった反応が寄せられました。