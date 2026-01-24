「この人とは、少し話すだけで疲れる」「接しているだけで心が消耗する」

そんな感覚を覚えたことはないでしょうか。口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）には、人間関係で無理を重ねてきた人に向けて、疲れない人間関係の秘訣が描かれています。その中から見えてくるのが、「他人の心を削ってくる人」の決定的な特徴です。今回は特別に本書の内容から一節を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・林えり）

最悪な特徴ワースト1：一方的に相手を悪いと決めつける

「話し合うことを知らずに、問題が起こったら勝手に悪く考えて、相手を憎む人がいる。

なぜそうしたのか、理由を尋ねもせずに一方的に決めつけて相手を嫌ってしまう人がいるの」

――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

トラブルが起きたときに、事実確認もせず、最初から相手を「悪者」にして責めてくる人がいます。

何が起きたのかを一緒に整理しようとせず、「あなたが悪い」「あなたのせいだ」と、原因を一方的に押しつける。

このタイプの人の厄介さは、「話し合いが成立しない」ことです。

解決より先に責任追及が始まるため、そばにいる人は常に心が疲弊します。

100回の親切より、1回のミスを見てくる

「こういう人とは距離を置いてね。あなたが100回親切にしたとしても、たった一度のミスで悪い判断を下すから、そばにいるとすごく疲れることになると思う」

――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

積み重ねてきた信頼や配慮よりも、たった一度の失敗だけを見る人。

この価値観のもとでは、どれだけ誠実に向き合っても安心できません。

気づけば、「失敗しない自分」を演じ続けることになります。

他人に厳しすぎる人の近くにいると、自分もそういう人になる

「誰かの小さな失敗を許せなくて、すぐ否定的に考える人のそばに長くいると、あなたもそういう人になるし、自分に対しても厳しくなる」

――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

他人に厳しい人の基準は、知らないうちに自分にも向けられます。

すると、心がいつも疲れてしまうのです。

今回紹介した「あなたが悪いと決めつける人」と距離を置くことは、人生を生きる上で、賢明な判断です。

自分の心を守れるのは、結局自分しかいません。

『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』は、人間関係を見直すときの静かな判断基準を教えてくれます。

人間関係で限界を迎えた人は、そっと手に取ってみてはいかがでしょうか。

（本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』を元に作成しました）