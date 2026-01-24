今年の干支(えと)「午(うま)」にちなんだランチ。

1日5食限定で馬肉を贅沢に味わえます。

鹿児島県の牧場から直送された「馬刺し」や、甘い味付けが決め手の「馬のしぐれ煮」。

脂がたっぷりとのった「馬肉大トロフレーク重」も。

最高品質の馬肉を、贅沢に味わえます。

雲仙市国見町にある「九州馬刺し 四季亭」。

どこか懐かしさを感じる店内では、雲仙あか牛に加えて、店主が選び抜いた馬肉を味わえます。

（九州馬刺し 四季亭 織田 文尊 代表）

「馬肉は、長崎ではあんまり認識されていない。生産者がこだわって向き合った、本当にこだわり抜いた馬刺しを食べていただきたい」

代表の織田文尊さんは、雲仙市出身。

両親が経営していた居酒屋を受け継ぎ、2021年から「馬刺し専門店」として営業しています。

決断の後押しとなったのは、コロナ禍を経験したことでした。

（九州馬刺し 四季亭 織田 文尊 代表）

「店内にお客さんが来られない状況に陥ったときに、もっと届ける方法はないのかなと “馬刺しをテイクアウト” で提供した。今まで来たことないお客様にも知っていただいたことが大きなきっかけ」

織田さんは北海道の市場や鹿児島の牧場など、生産者の元にも足を運び、自分の目で選び抜いた馬肉を提供しています。

（九州馬刺し 四季亭 織田 文尊 代表）

「すごくきめの細かい肉質とすごくコクのある味わいが、うちの馬刺しの売り」

四季亭では土日祝日のみ、ランチを提供。

客の半数が、県外からだそうです。

地元雲仙のあか牛を使った丼が人気です。

今月からは、干支にちなんで「馬肉」だけをふんだんに使ったランチを提供。

サシがきれいに入った赤身や、希少部位のカイノミなど、6種類の馬刺しをはじめとした人気メニューが勢ぞろい。

自慢のタレがうま味を引き立てます。

（栗山真乙アナウンサー）

「分厚くてとてもおいしい。馬肉の脂の甘みが口いっぱいに広がります。特製のタレとも合う」

桜のような薄いピンクが目をひくのは、「馬肉大トロフレーク重」。

（栗山真乙アナウンサー）

「食べたことない味。ひんやりとしてフレークが、温かいご飯の上にのっていて、ほろっと口の中で溶けてしまうような感覚」

波佐見焼の茶碗に盛られたご飯は、湧き水でふっくらと炊き上げました。そこに馬刺しをのせて、オリジナルの丼が楽しめます。

馬のしぐれ煮や、馬肉のうま味が味わえるお吸い物もあり、まさに“馬尽くし” です。

（栗山真乙アナウンサー）

「それぞれ全く違う味わいなので、(馬肉を)最後まで楽しみながら食べられる」

「馬尽くし御膳」は、今月17日から土日祝日のランチタイムに “1日5食限定” で提供されます。

温もりある空間で味わえる、最高品質の馬肉。

（九州馬刺し 四季亭 織田 文尊 代表）

「まだ長崎で(馬刺しを)食べたことがない人もいると思うので、まずは気軽に訪れてほしい」

“午年(うまどし)”に合わせて、贅沢なランチを味わってみてはいかがですか。

四季亭では、ディナー営業もしています。

詳しくは公式インスタグラムをご覧ください。