ºÙË¦¤Îµï¸õ¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤¬ºÙË¦Æâ¤ÎÈ¯ÅÅ½êÌò¡ª?¡¡¤½¤³¤ÇÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤°¤é¤¤¤ÎÆ°ÎÏ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡×¡ÖºÙË¦Æâ¤ò2ËÜÂ¤ÇÊâ¤¯¤â¤Î¤¬¤¤¤ë!?¡×¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¸»¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡ÖºÙË¦¡×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤¬º£¡ÖÌ¿¡×¤ò²òÌÀÃæ¡£2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â²¸·Ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î½ñÀÒ²½¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÈëÌ©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤¦´îÅÜ°¥³Ú¤âÃ´¤¤¤Ç±¿¤ÖºÙË¦Æâ¤Î±¿¤Ó²°¡½¡½¿Í¤ÏÆ¯¤¯¥¥Í¥·¥ó¤¿¤Á¤Ø¤É¤ó¤Ê¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡¡½É¼ç¤Î¡ÖÀ¸¤È»à¡×¤Î¸°¤ò°®¤ëµï¸õ
Ì¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ©¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡×¤Ç¤¢¤ëºÙË¦¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Î¥¥Í¥·¥ó¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ÇÀ¸Ì¿³èÆ°¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢Ã±¤Ê¤ëÊª¼Á¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¥¥Í¥·¥ó¤¬Æ°¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢¤½¤Îº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Í¥·¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ºÙË¦Æâ¤ÇÆ¯¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖºÙË¦Æâ¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ÎÌò³ä¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç·è¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¤ÎÎÏ¤ÇÊâ¤¯¡Öº½ÉÍ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¡×
¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Î¥¹¥Õ¥§¥Ù¥Ë¥ó¥²¥ó³¤´ß¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È²øÊª¡É¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤ÇÊªÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Æ¥ª¡¦¥ä¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¤¬1990Ç¯¤«¤éÀ©ºî¡¦È¯É½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ·²¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥ó¥É¥Ó¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Çº½ÉÍ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Östrand¡×¤È¡¢À¸Êª¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öbeest¡×¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ç¤¤¿Ã±¤Ê¤ë¡ÖÊª¼Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É÷¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Æ¥ª¡¦¥ä¥ó¥»¥óÅ¸¡×¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥¹¥È¥é¥ó¥É¥Ó¡¼¥¹¥È¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥¥Í¥·¥ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Êª¼Á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¥¹¥È¥é¥ó¥É¥Ó¡¼¥¹¥È¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÌÏ·¿¤òÎã¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤Î¤Ê¤¤Êª¼Á¤Ç¤â¡¢¡ÖÆ°¤¯¤¿¤á¤Î¹½Â¤¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ°ÎÏ¸»¡×¡½¡½¥¹¥È¥é¥ó¥É¥Ó¡¼¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÉ÷¡×¡½¡½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¥Í¥·¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÉ÷¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÀ¸ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÄÌ²ß¡×ATP
¤½¤ì¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢ATP¡Ê¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó»°¥ê¥ó»À¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¬»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¡£¥¥Í¥·¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤¬80¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
ATP¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö½¼ÅÅ¼°¤ÎÅÅÃÓ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿å¤ÈÈ¿±þ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡Ê²Ã¿åÊ¬²ò¡Ë¤ÇÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥¥Í¥·¥ó¤Î¡ÖÎ¾Â¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ATP¤¬¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤ë¡Ö¸°¤È¸°·ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËATP¤¬·ë¹ç¤¹¤ë¤È¡¢²Ã¿åÊ¬²òÈ¿±þ¤¬µ¯¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É°ìÊâÊ¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¥Í¥·¥ó¤¬°ìÊâ¤¢¤æ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊATP¤¬¡Ö¥«¥Á¥Ã¡¢¥«¥Á¥Ã¡¢¥«¥Á¥Ã¡×¤È¤Ï¤Þ¤ê¡¢½ç¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ªºÙË¦Æâ¤Ç¤Ï¥¥Í¥·¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ìµ¿ô¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ATP¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¿Í´Ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ATP¤Ï¡ÖÀ¸ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÄÌ²ß¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ²ß¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ATP¤â¤Þ¤¿ºÙË¦Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¿±þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÙË¦Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¤ÎÊ¬¸ü¤¤¶µ²Ê½ñ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Âç¤¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤è¤¯¡¢ATP¤¬¥¥Í¥·¥ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¥«¥Á¥Ã¤È·ë¹ç¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤Í¡©¡×¡£ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤ºÙË¦Æâ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉATP¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¥Í¥·¥ó¤¬ÁáÂ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎATP¤¬¡¢¡ØÊâ¤¯¤¿¤Ó¡Ù¤Ë¡Ø¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ù¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¬»Ò²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÈÓÌîÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÓÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÙË¦Æâ¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¡ÖÀ¸ÂÎÊ¬»Òµ¡³£¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¤½¤ÎºîÆ°¸¶Íý¤ÈÀß·×¸¶Íý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊATP¤¬¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÙË¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÂçÎÌ¤ÎATP¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÎÌ¤ÎATP¤¬ÂÎÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂÎ½Å50¥¥í¥°¥é¥à¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢50¥¥í¥°¥é¥àÊ¬¤ÎATP¤¬1Æü¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¤¹¤°¤½¤Ð¤«¤é¡¢¥¥Í¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤½¤ì¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ATP¤Ò¤È¤Ä¤Î½Å¤µ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬»ÒÎÌ¤Ï507¥À¥ë¥È¥ó¡£¥°¥é¥à¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¤ª¤è¤½0¡¦0000000000000000000008¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Ë¥¼¥í¤¬21¸Ä¡ª¡Ë¡£¤«¡¢·Ú¤¤¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¤ATP¤¬¡¢ËèÆüÂÎ½ÅÊ¬ºî¤é¤ì¤Æ¤Ï¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¿ô¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈÓÌî¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡Ø¤³¤Î½Ö´Ö¡Ù¤ËÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ëATP¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¿ô½½¥°¥é¥àÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ô½½ÉÃ¤«¤é¿ôÊ¬¤Ç»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÎÌ¤Ç¤¹¡£ATP¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾ï¤ËºÙË¦Æâ¤Ç¤ÏATP¤¬ºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1Æü¤ÎÎßÀÑ¤ÇÂÎ½ÅÁêÅö¤ÎÎÌ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤·¤â¤¤¤ÞATP¤ÎÀ¸»º¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¸Â³¦¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ô½½ÉÃ¤«¤é¿ôÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢3Ê¬´Ö¤·¤«ÃÏµå¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¥³¡¼¥²¥ó¤ä»éËÃ¤Î¤è¤¦¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯Æ°¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô¤ÎATP¤¬ºî¤é¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡½¡½ºÙË¦Æâ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼«Å¾¼ÖÁà¶È¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¦¤Ç¡ÖºÙË¦Æâ¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¤ÇËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËATP¤È¤¤¤¦¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÄÌ²ß¡×¤âÂçÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇüÂç¤ÊÎÌ¤ÎATP¤ÎÀ¸»º¤òÃ´¤¦Ãæ¿õ¤³¤½¤¬¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤ÎÌò³ä¡¢¡ÖÌ¿¤ÎÀµÂÎ¡×¤Î²òÌÀ¤Ø¤ÈÃµµá¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÉÂµ¤¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤ä¡ÖºÇ¿·¼£ÎÅ¡×¤Ê¤É¤Þ¤Ç¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«? ¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖºÙË¦¡×¡Ä¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
Êè,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¿ÀÆàÀî