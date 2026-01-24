「アメリカの白人は2045年にはマイノリティに転落するだろう」…神戸に生まれ、エール大学を卒業した教養人が「過激な白人擁護論者」に変貌した理由

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、白人の焦燥──「人種置換」の世界観について詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

『聖人のキャンプ』

「もし、『彼ら』が来たらどうなるか？ 『彼ら』が誰なのかは分からなかった。しかし、いつの日か、数え切れない南の人々が、私たちの国の豊かな海岸、広大な国境を目指して船出し、津波のように押し寄せてくる日が来るのは避けられない……」

風光明媚なリゾートとして知られる南仏コート・ダジュール。1972年、リヴィエラとも呼ばれるこの保養地から地中海を眺めていたとき、ジャン・ラスパイユはふと、そんな思いにとらわれた。

後年、フランスで最も権威ある文学賞の一つ、アカデミー・フランセーズ賞を受賞するラスパイユ。「数え切れない南の人々が津波のように押し寄せてくる」というインスピレーションは翌73年、『聖人のキャンプ』という作品に結実した。

そのあらすじはこうだ。

──数多くの移民を乗せ、インド東部カルカッタ（現コルカタ）から出発した大船団が、アフリカ大陸南端に近い喜望峰を回り、北上してジブラルタル海峡から南仏に漂着し、「豊饒の地」ヨーロッパに続々と上陸する。移民たちは同化を望まず、多くの子供を産み、たちまち白人を上回る人口に急増する。西洋社会は侵食され、各国政府は統治を明け渡し、白人キリスト教文明は瓦解していく──。

聖書の「ヨハネの黙示録」に登場する「終末」の描写を背景に、近未来を予言した物語。「人種差別的」「排外主義的」といったリベラル派の批判をよそに、警世の書は「反移民」の聖典となった。

宣教師の息子

ジャン・ラスパイユが南仏で「聖人のキャンプ」の着想を得た頃、時を同じくして「目覚めへの旅」に赴いた白人がいた。サミュエル・ジャレッド・テイラー。白人の権利擁護を唱えるアメリカの代表的論客である。

1951年、神戸市に生まれた。両親はキリスト教長老派の宣教師。父親のアーチボルドは長老派系の四国学院大（本部・香川県善通寺市）の学長や理事長を歴任し、『真珠湾、広島、そしてその先へ』（未邦訳）と題する本も執筆した。

テイラーは幼少期、家族と香川県に移り住み、日本人児童と共に善通寺市立中央小学校で学んだ。卒業後、神戸市にあるインターナショナルスクール「カナディアン・アカデミー」に入り、16歳まで通った。

その後、アメリカに戻ってアイビーリーグの名門エール大学へ進学。哲学を専攻したが、授業に飽き足らず、キャンパスから足が遠のくようになる。70年夏、大学を休学し、海外放浪の旅に出た。

「エールは立派な大学だが、知的刺激を感じられなかった。そこでヨーロッパに行こうと決意した。ヒッチハイクだけで旅をし、ホテル代は払わないと決めていた。だから、よく寝袋で野宿をしたんだ」

秋になり、寒さが増すに連れ、ヨーロッパ大陸を南へ移動した。だが、ジブラルタル海峡を望む所まで南下しても、寒さが和らぐことはなかった。北アフリカのモロッコへ渡れば暖かいだろうと考え、地中海を渡る。

しかし、テイラーは北アフリカにとどまらなかった。ヒッチハイクで南下を続け、サハラ砂漠を越える。若さ故の「行き当たりばったりの無謀な旅」。アフリカ大陸西部を縦断し、フランスの旧植民地コートジボワールに到着した。

当時、コートジボワールは「西アフリカの日本」と呼ばれ、高度成長を謳歌する日本と同じように繁栄していた。60年に独立を果たした後、政治の安定を背景に、年10%近い経済成長を遂げていた。

首都アビジャン（当時）には高層ビルが立ち並び、道路などのインフラ整備も進んでいた。文化・生活の水準も高く、「西アフリカのパリ」とも呼ばれていた。テイラーは久しぶりに味わう快適な環境に身を浸し、疲れを癒やした。

覚醒した白人意識

たっぷり休養を取ると、1ヵ月後にヒッチハイクを再開した。コートジボワールから西進し、お隣のリベリアに到着する。アメリカで解放された黒人奴隷によって建国された国だ。足を踏み入れた途端、衝撃を受けた。

「道路はひどく荒れ、今にも崩れそうな建物が並んでいた。行き交う人々は粗末な身なりをし、コートジボワールとは全く異なっていた。『隣国なのに、なぜこうも違うのか』と驚いた」

テイラーはその理由を探るため、首都モンロビアの大学へ足を運んだ。出会った黒人の若者に「地続きの隣国なのに、なぜ、コートジボワールと比べてこんなに荒廃しているのか」と尋ねた。

「理由は簡単さ」と若者は言った。「リベリアはコートジボワールのように、西洋による植民統治の恩恵を受けていないからね」。想像もしなかった言葉に、テイラーは天地がひっくり返るほど驚いた。

「私は宣教師の息子として生まれた。『人は皆、神の子』と両親に教えられ、学校でも『人種は平等』と教育された。そんな空気を吸って育ったから、リベラルな人間に成長し、植民統治は冷酷非道な搾取と信じて疑わなかった」

ところが、リベリアを建国した祖国アメリカの黒人奴隷の末裔は、正反対のことを口にした。植民統治がコートジボワールを飛躍させ、リベリアは白人支配を経験しなかったから発展しなかったのだ──と。

全く同意できなかった。子供の頃から身に付いたリベラルな価値観は、鎧のようにテイラーを覆っていた。だが、黒人の若者の言葉は、19歳のテイラーの心に深く沈殿し、長い時間をかけて化学反応を起こす。

「彼との出会いは、私の価値観が少しずつ変化していく最初の一歩となった」

アメリカン・ルネサンス

90年、テイラーは「アメリカン・ルネサンス（米国の復興）」を立ち上げる。白人の権利擁護を掲げる月刊誌だ。「目覚め」への旅から20年。リベラルな価値観を持つ宣教師の息子は、右翼のイデオローグに変貌した。

70歳を超えた現在も、オンラインに移行した「アメリカン・ルネサンス」を拠点に活動を続ける。そんな彼には二つの「顔」がある。一つは「白人擁護主義者（ホワイト・アドボケート）」、もう一つは「人種リアリスト」だ。

「白人擁護主義者」は文字通り、白人の権利を守ることを意味する。アメリカの白人は2045年ごろには人口の半数を割り、人種的少数派（マイノリティー）に転落すると見込まれている。その日を見据え、白人擁護の論陣を張る。

大きな物議を醸したのが「人種リアリスト」としての側面だ。1980年代後半から始めた人種と知能指数（IQ）に関する研究を根拠に「アメリカは『人種平等』の上に成り立っているが、実際には人種間のIQは平等ではない」と主張する。

テイラーによれば、IQテストの得点が最も高いのは東アジア人で、白人、中南米系（ヒスパニック）、黒人と続く。生育環境や教育機会ではなく、人種間の優劣を遺伝に求めたのだから、厳しい批判を巻き起こしたのも当然だろう。

公民権運動の発祥地、南部アラバマ州モンゴメリーに本部を置く有力人権団体「南部貧困法律センター」は、テイラーを「白人至上主義者」と指弾した。リベラル系の団体やメディアも、白人優越論に立つ過激な「人種差別主義者」と見なす。

本人は大いに不満である。とりわけ「白人至上主義者」と呼ばれることを嫌う。「暴力の匂いがする」からだという。「人種差別主義者ではない」とも強弁する。確かに、多くの新右翼の思想家や活動家と異なり、反ユダヤ主義ではない。

エール大卒業後、エリート養成校のパリ政治学院で国際経済学の修士号を取得した教養人でありながら、なぜ、危うい思想に足を踏み入れていったのか。テイラーの本音をさらに聞いてみた。

批判的人種理論

──あなたは高等教育を終えた後、日本に進出するアメリカ企業のコンサルタントとして活躍していた。ハーバード大学で日本語も教えていた。どうして白人擁護活動に身を投じたのか？

「黒人の権利向上を目指した1950〜60年代の公民権運動は、肌の色に関係なく『皆、同じアメリカ人』になれるという夢を与えた。それはアメリカ社会を形成する力となり、国家の『教義（ドクトリン）』と化した」

そう言うと、テイラーは胸の内を一気に吐き出した。

「だが、『人種平等』を唱えても、現実には平等になっていない。犯罪率や貧困者の割合を見ても、人種間の差は存在する。『不都合な真実』に目をつむり、つじつまを合わせようとすれば、論理的説明は一つしかない。『白人による構造的差別が存在するから、平等が実現しない』ということだ」

白人による構造的差別が存在するから、人種間の平等が実現しない──。この考えを体系化したのが「批判的人種理論」である。白人が優位に立つアメリカ社会には、人種差別が構造的に組み込まれているとする立場だ。

批判的人種理論によれば、人種差別は個人の偏見にとどまらず、社会の制度や構造に深く根付いている。このため、そうした社会の成り立ちを理解するには、従来の歴史観を見直す必要があると説く。

リベラルな「ニューヨーク・タイムズ」は2019年、こうした考えに立って「1619プロジェクト」というキャンペーンを展開した。アメリカの制度や歴史に根差す人種差別構造を強調し、黒人の視点から歴史を捉え直す試みである。

プロジェクト名が思想的立場を雄弁に物語る。1619年は黒人奴隷が初めて北米大陸に連れて来られた年だ。ニューヨーク・タイムズは、この年をアメリカ合衆国の「真の始まり」と位置付けたのである。

これは「常識」に対する挑戦だった。多くのアメリカ人は1776年を祖国の起点と見なしている。イギリスが統治していた北米13植民地が「全ての人間は生まれながらにして平等」とうたう独立宣言をフィラデルフィアで採択した年である。

だからこそ、2026年が「建国250周年」の節目と位置付けられ、さまざまな記念行事の準備が進められた。1776年は言わば、アメリカ合衆国の「誕生日」として広く認識されているのだ。

独立宣言により、「自由と平等」はアメリカを形づくる基本理念となった。13年後に始まったフランス革命や19世紀のラテンアメリカ諸国の独立運動にも影響を及ぼし、極めて重要な意義を人類の歴史に刻んだ。

だから「1619プロジェクト」は大論争を巻き起こした。「黒人の歴史を正当に評価する画期的試み」として、報道の中心人物にピュリツァー賞が贈られる一方、保守派から「『白人は加害者』という誤った史観を植え付ける」と猛反発を招いた。

＊

さらに〈「非白人の挫折はわれわれ白人の責任」なのか…アメリカの「ポリティカル・コレクトネス」が生んだ「逆差別」の闇〉では、多民族化するアメリカで進む「ポリコレ」の正体などについて詳しくみていく。

【つづきを読む】「非白人の挫折はわれわれ白人の責任」なのか…アメリカの「ポリティカル・コレクトネス」が生んだ「逆差別」の闇