¡É¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡É¤ÇÆüËÜ¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î¶Øµù¡×¡ÄÀ¯ÉÜ¤Î·ã¤·¤¤Äñ¹³¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥íµù¤Î¼ÂÂÖ¡×
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ø¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Þ¥°¥í¿Íµ¤¡×¤Î¤»¤¤¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥íÄà¤ê¡×¤¬ÂçÉýµ¬À©¡Ä¸·¤·¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤ëµù¶È´ÉÍý²¼¤Ç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ÏÄà¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡×¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥íµù¤Î´íµ¡
ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÎÆüËÜ³¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤ò²óÍ·¤¹¤ëWCPFC´ÉÍý¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿±óÍÎ¤Îµù¾ì¤Çµù³Í¤µ¤ì¡¢Á¥¾å¤ÇÎäÅà¤µ¤ì¤ÆÎ¦ÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñºÝ´ÉÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±óÍÎµù¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥íÊÝ¸î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ1992Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡ÖÀäÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÌîÀ¸Æ°¿¢Êª¤Î¼ï¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡×¡ÊCITES¡Ë¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤À¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÏÀ¾ÂçÀ¾ÍÎ»º¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÉÕÂ°½ñµ¤Ø¡¢ÅìÂçÀ¾ÍÎ»º¤ÏÉÕÂ°½ñ¶¤Ø·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Æ±¾òÌó¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤µ¬À©¤Ç¤¢¤ëÉÕÂ°½ñµ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¤·¤Æ¾¦¶ÈÌÜÅª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶ØµùÀë¹ð¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Îµ¬À©ºö¤ËÈ¿È¯¤·¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ë°Æ¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ¾Ý¿å°è¤Ç¹ñºÝÅª¤Êµù¶È´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦ICCAT¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¹ñ¤¬µù³ÍÏÈ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢ÉÕÂ°½ñ·ÇºÜ¤Ø¤Î´íµ¡¤òÆ¨¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â2010Ç¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CITES¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ç¡¢¥â¥Ê¥³¤¬ÃÏÃæ³¤¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÉÕÂ°½ñµ¤Ø·ÇºÜ¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
´ÉÍý¶¯²½ºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÃæ³¤»º¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í´ÉÍý¤â´Þ¤àICCAT¤Ç¤ÎÊÝÂ¸´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥â¥Ê¥³Äó°Æ¤ÏÈÝ·è¡£¤¿¤À¤·¡¢ICCAT¤Ç¤Ï¥¯¥í¥Þ¥°¥í»ñ¸»¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤«¤é¡¢Íâ11Ç¯¤ÎÃÏÃæ³¤¤ò´Þ¤àÂçÀ¾ÍÎ¤Îµù³ÍÏÈ¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ëµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢CITES¤Ç¤Î¥Þ¥°¥íµ¬À©ºö¤ÏµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Þ¥°¥íµù¶È¹ñ¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ç¡¢²áÅÙ¤Êµ¬À©°Æ¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¹ñºÝÊá·ß°Ñ°÷²ñ¡ÊIWC¡Ë¤Ç¾¦¶ÈÊá·ß¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ïµù¶È¹ñ¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î»ýÂ³ÅªÍøÍÑ¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏICCAT¤Ç¤Î´ÉÍý¶¯²½ºö¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤Ç¤â»ñ¸»¿å½à¤ÏÎÉ¹¥¡£¡ÖÀäÌÇ¤Î´íµ¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢²áÅÙ¤Êµù³Íµ¬À©¤òµá¤á¤ë³°°µ¤«¤é¡¢²òÊü¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¿å»ºÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ICCAT¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÂçÀ¾ÍÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¤¨ÆìµùÁ¥¤Ï¤ª¤è¤½70ÀÉÁà¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÃæ³¤¤ò´Þ¤àÅìÂçÀ¾ÍÎ¤ÎÆüËÜ¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥íµù³ÍÏÈ¤Ï¡¢2011¡Á12Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÌó1100¥È¥ó¤«¤é¡¢2023¡Á25Ç¯¤ÏÆ±Ìó3100¥È¥ó¤È3ÇÜ¶á¤¯¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ICCAT¤Ç¤Î¥Þ¥°¥í´ÉÍýºö¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¹âµéµû¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×¤Î°ãË¡Áà¶È¤Ç¡Öµù³ÍÏÈÈ¾¸º¡×¤Î½èÊ¬¤Ë¡Ä¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°¼Á¤Êµù¶È¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¸Ï³é¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¹âµéµû¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥Þ¥°¥í¡×¤Î°ãË¡Áà¶È¤Ç¡Öµù³ÍÏÈÈ¾¸º¡×¤Î½èÊ¬¤Ë¡Ä¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°¼Á¤Êµù¶È¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¸Ï³é¡×