【女優・杉本彩氏インタビュー】小さくて可愛い動物を売るために…「ペットビジネス」が抱える「構造的な問題点」

2026年1月、動物愛護活動家としても知られる女優の杉本彩氏（57歳）が、ペットショップ大手「Coo＆RIKU（クーアンドリク）」の外部委託コンサルタントから名誉毀損で訴えられていた裁判の判決が確定した。結果は杉本氏の勝訴。杉本氏が行ったのは、週刊新潮の記事のリンク（URL）をX（旧Twitter）や自身のブログに貼り、問題提起をしただけだった。リンクを貼っただけで被告になる――そのリスクを浮き彫りにした裁判となった。

週刊新潮と「クーアンドリク」外部委託コンサルタントとの裁判では、現場で猫の体調悪化が放置されていたことが「真実」として認定された。なぜ、命を預かる現場でこのような事態が起きてしまうのか。

前編記事『女優・杉本彩が「ペットショップのコンサルタント」との裁判に勝訴…！「記事リンクをＸに貼っただけ」で提訴された「異例裁判」の内容』に続き、杉本氏に取材した。

「利益」のために「福祉」が切り捨てられる

杉本氏は、個人の資質だけでなく、ペットビジネスが抱える構造的な問題こそが元凶だと指摘する。

「動物の目線に立って動物福祉をきちんと守ろうとすれば、どうしてもコストがかかります。つまり、利益の最大化を優先するなら、福祉を切り捨てるのが一番の近道なのです。動物はすぐに成長してしまいますから、事業者にとって『商品価値』が高い時期は、ほんの1ヵ月程度しかありません。その短い期間で売り抜くビジネスモデルだからこそ、福祉が置き去りにされてしまうのです」

「商品価値」が高いのは、幼く、小さく、かわいい時期だけ。その短い期間に販売するために、大量生産と流通が繰り返される。これが現在のペットビジネスの根幹にあると杉本氏は語る。

かつては「引き取り屋」と呼ばれる業者が、不要になった繁殖犬・猫などを安値で引き取り、劣悪な環境で死ぬまで放置するという事件も発生した。法改正で規制は強化されたが、いたちごっこは続いているという。

「規制が強化されても、法律の抜け道を探して、新しい受け皿を作っていく。本当に終わらないんです、動物の搾取というものは」（杉本氏）

「小さくてかわいい」の裏側にある構造

なぜ、このようなビジネスが成立してしまうのか。杉本氏は「100%人の問題だ」と断言する。そして、その責任の一端は、私たち消費者にもあるという。

「なぜかと言うと、消費者が小さくてかわいいぬいぐるみのような子犬・子猫を求めるからです。やっぱり消費者には、『かわいいから』『欲しいから』という気持ちの一歩前に、店頭に並ぶ動物たちの命というのはどこから来た命なのか、ということをきちんと考えてほしい」

ガラスケースの中の愛らしい姿の裏側には、コスト削減のために福祉を削られた繁殖環境があるかもしれない。安易に「かわいい」と飛びつき購入することは、結果としてそのサイクルに加担することになる。

「アンモラルな事業者から、かわいいとか癒されたいという気持ちだけで購入することは、悪質ビジネスをずっと支え続けることになります。それはひいては動物たちを苦しめることに加担してしまうということを、しっかり自覚してほしい」

杉本氏はそう語り、消費者に「覚悟」を問う。

「命を迎えたら、動物たちは年を重ねていきます。いずれ人間と同じように介護が必要になるかもしれないし、高額な医療費がかかるかもしれない。さらに、私たちが病気になったり、生活環境が変わったりしたとき、最期まで責任を持って看取ることができるのか。10年、20年という長い年月を共にするという覚悟は本当にあるのか。可愛い子犬や子猫と出会った一瞬の感情に流されることなく、しっかりと自問自答して命を迎える必要があります」

杉本氏が守り抜いたもの

SNSでの「リンクのシェア」という行為が、法的リスクを孕む時代になった。しかし、リスクを恐れて口をつぐめば、声なき動物たちの現状は変わらないままだ。

「社会の中で、言葉を話せない動物というのは一番の弱い存在です。そんな声なき弱者に対して、社会がいかに思いやりを持ち、どう向き合っているか。それは、私たち人間がお互いにどう接しているかという『社会のありよう』にダイレクトに繋がっています。一番の弱者である動物の命を大切にできない社会は、人間という弱者にも優しくなれない社会だからです。だからこそ、動物の問題は100%人の問題だということを認識していただきたいと思います」

杉本氏が2年もの歳月と多額の私費を投じて守り抜いたのは、単なる自己の名誉ではなく、人が見過ごしてしまう「動物たちの苦しみ」という真実だったのである。

こちらもあわせて読む『女性に大人気「フクロウカフェ」のあぶない実態』

【あわせて読む】女性に大人気「フクロウカフェ」のあぶない実態