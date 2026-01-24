織田信長が天下統一への第一歩を踏み出した清州城（写真：nsd／イメージマート）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよスタートした。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。第3回「決戦前夜」では、故郷の中村をあとにした秀吉と秀長が織田信長の城下町・清須にたどり着く。そんな中、尾張には今川の大軍が押し寄せようとしていた──。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

前半生が謎に包まれている「豊臣兄弟」

のちに天下人となる豊臣秀吉が、自分の弟の存在について初めて触れたのは、織田信長のもとで藤吉郎（のちの豊臣秀吉、以下「秀吉」とする）が播磨攻略を進めていたときのこと。

小寺孝高（こでら よしたか）、のちの黒田孝高、つまり黒田官兵衛に「弟の小一郎と同じように信頼している」と秀吉が手紙を書いている。

この小一郎が、のちの豊臣秀長である（以下「秀長」とする）。この時点で秀長は38歳前後であり、それまでの足どりについては分かっていないことが多い。秀吉についても28歳までの人生は謎に包まれており、兄弟そろって幼少期や青年期は伝承的な逸話でのみ伝えられている。

これでは2人の生涯を描くのにも苦労しそうだが、『豊臣兄弟！』はそんな怪しげな伝承をうまく物語に組み込んでいる。第1回の放送では、どこまで本当かどうか分からない秀吉の生い立ちを、嘘とハッタリが多いキャラの秀吉自身が語るという形で披露している。

今回の放送では、秀吉が信長のもとで出世のきっかけをつかんだことで有名な、草履のエピソードが取り上げられることになった。信長が出かけようとしたところ、秀吉が懐（ふところ）から草履を出して「温めておきました」と言い、信長を感心させるという逸話だ。

「草履の逸話」から秀長のキャラクターを際立たせた

この逸話の出典は、江戸時代に書かれた読本『絵本太閤記』で、内容は脚色が多い。

『絵本太閤記』で秀吉が信長に仕えた下積み時代について〈寒気の時節は御草履を己が懐に入て温め〉という記述があり、この話をベースにしてさらに脚色されたものが、どんどん広がることになる。

有名なのは幕末に館林藩士・岡谷繁実がまとめた戦国武将の逸話集『名将言行録』で、草履が暖かくなっていることに信長は「草履の上に腰かけていたな」と激怒。「けっして腰掛けてはおりません」と言い張る秀吉に、信長が「暖かくなっていたのがなによりの証拠だ」と詰めよると、秀吉はこう答えたという。

〈寒夜ですので、御足が冷えていらっしゃるであろうと存じまして、背に入れて暖めておいたのでございます〉（『名将言行録 現代語訳』より）

「背中」を「懐」にするなどバージョン違いはあるものの、伝記マンガでは、よりドラマチックな『名将言行録』版の逸話が下敷きにされやすい。

誰もが知る伝承的な逸話をどう物語に取り入れるのか。今回の放送では、秀吉と秀長が屋敷の前で城戸小左衛門の草履を見つけた。これを秀吉は仕返しの好機だと考えた。どういうことか。

17世紀後半に成立した土屋知貞の『太閤素生記』によると、秀吉の父は「木下弥右衛門（きのした やえもん）」といい、織田軍の鉄砲足軽だったが、負傷により退役して百姓をしていたという。弟の秀長の父は別にいるという説もあるが、近年は同父説が有力で、ドラマでもそのようになっている。

ドラマでは、この弥右衛門が討ち取った首を横取りした上に深手を負わせたのが、織田家の家臣・城戸小左衛門（きど こざえもん）だという設定になっている。つまり、城戸は秀吉と秀長にとって父親の仇だということになる。だが、猛々しい城戸に武力では歯が立ちそうにない。

そこで秀吉は城戸のものと思わしき草履を見つけると「質に入れよう」と笑う。真面目な秀長は「いくら仇の物とはいえ、盗みはよくない」と言って止めるが、「最初におとうから手柄を盗んだのはあいつのほうではないか」と言って聞かない秀吉。2人は草履を奪い合う。

すると、屋敷の中から信長が姿を見せて「ここにあった、わしの草履を知らんか」と、まさかの一言。慌てて秀吉が懐から草履を取り出して「温めておきました」と笑顔を見せると、「そうであったか。なかなか殊勝な心掛けじゃ」と信長が笑った。

前作大河『べらぼう』の蔦重ばりの「そうきたか！」な展開にSNSも「新解釈」と盛り上がったが、『豊臣兄弟！』での信長は一筋縄ではいかない。一転、険しい表情で「……と言いたいが、この陽気に温めてなんとする」とつぶやいて「もしや……盗もうとしたか？」と秀吉が疑われることに。すると、隣で秀長がこう言った。

「間もなく雨が降りまする。濡れてはいけないと思いまして。手前どもは長いこと百姓をしていたがゆえ分かるのです」

秀長はさらに「とんびはいつもより低いところを飛んでおります。このあと一刻のうちに雨が降ってまいります」と説明。のちに側近として秀吉を支える将来を予感させる、即興でのフォローを入れている。

しばらく経って本当に雨が降ってきたため、信長は「見事に当ておった……」とぽつり。秀吉の草履エピソードから、弟の秀長の有能ぶりを印象づける。有名な逸話をフルに生かした見事な展開といえよう。

ちなみに秀吉と秀長が「父の仇」とした城戸については、実存は確認されているものの、どんな人物だったかは分かっていない。残虐性も兼ね備える秀吉だけに、ドラマで城戸を待ち受ける運命も気になるところだ。

「桶狭間の戦い」で信長が軍議さえ開かなかったワケ

秀吉や秀長の前半生がよく分かっていないので、同時期に活躍した人物の動きに焦点を当てることになる。信長がストーリーをけん引していく。

今回の放送では、迫りくる2万5000もの今川軍に、どう対応するのか。軍議が紛糾する中で信長の采配が注目されたが、若きリーダーは意外な行動に出る。「何もしない」と言い放ち、宴に興じ始めたのだ。

実際に、信長は奇襲攻撃を仕掛ける前日になっても、家老たちに何ら作戦について伝えず、軍議さえ開かなかったと言われている。夜明け方にいきなり動き出して出陣を告げたとし、出陣直前の信長については、『信長公記』で次のように書かれている。

〈鎧をつけ、立ったまま食事をとり、兜をかぶって出陣した〉（『現代語訳 信長公記』より）

その後、見事な奇襲攻撃で大将の今川義元を討ち取ったことを思うと、作戦が事前に漏れるのを防ぐため、あえてギリギリまで手の内を味方にも明かさなかったのだろう。

今回の放送では、信長の無策ぶりにあきれた家臣・佐久間盛重（演：金井浩人）が、「やはり家督を継ぐべきは弟の信勝様であったなあ。うつけは、どこまでいってもうつけよ」と陰口を言い、信長に見切りをつけようとするシーンがあった。

実際に信長の父・織田信秀の死後、織田方の武将が離反して今川側につくことが相次いだ。今回の冒頭ナレーションで「永禄2年、この頃の織田信長は7年前に家督を継いだものの、その前途は平たんなものではなかった」とあったように、自軍が盤石とは言い難いなかで、強敵を倒すべく信長は綿密に作戦を考え、それを実行したといえるだろう。

また、そんな信長の状況を思えば、出自や家柄にかかわらず、実力主義で家臣を抜擢した理由もよく分かる。信頼できる優秀な家臣を渇望していた信長。そこに秀吉が見事にハマり、また弟の秀長も共に引き上げられていくことになる。

状況判断に長けた徳川家康が登場

今回の放送では、もう一人のキーパーソンが登場した。松下洸平が演じる徳川家康だ。このときは松平元康（以下、家康）と言い、今川家のもとで岡崎衆を率いていた。

今川義元の命によって大高城に兵糧を手際よく入れたものの、家康は浮かない表情を見せた。理由を聞かれてこう答えている。

「いや、思ったほど敵の手応えがなく、うまく事が運びすぎているように思いまして」

今川方において、信長軍の行動に違和感を持った人物として、状況判断に長けた家康の姿が描かれている。

この後の展開としては、大高城で家康が家臣たちと待機しているときに、義元が討たれるという衝撃の一報を受けることになる。「織田勢が来襲する前に城から退くべし」と使者から告げられる中、家康は妻子が待つ駿府城ではなく、岡崎城のほうへ向かう。

そして岡崎城で独立を果たすという、一世一代の賭けに出ることになる。「桶狭間の戦い」後の家康にも注目してほしい。

「海道一の弓取り」と呼ばれた今川義元の強さ

次回の放送は「桶狭間！」で、タイトル通りに桶狭間の戦いが描かれる。

今回の放送では、進軍中にもかかわらず、蹴鞠に興じる大鶴義丹演じる今川義元の姿があった。朝廷や公家文化と深いつながりを持つ義元。軟弱なリーダーとして描かれがちだが、実際には駿河・遠江・三河を領する「海道一の弓取り」と呼ばれた猛者だった。

ドラマでは、「蹴鞠などしている場合では……」と戸惑いを見せる家臣に、義元が「早すぎてはいかん。急に襲われた者は見境なく牙をむくものじゃ。それよりもじっくりと力の差を見せつけ、気力を奪うのじゃ。さすれば、勝負はついたも同然。そのための時を与えるのだ」と説明している。

手ごわそうな今川。立ち向かう信長の姿は、どのように描かれるのだろうか。

筆者：真山 知幸