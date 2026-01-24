「ママはこんなに頑張っているのに」仕事と子育てを両立してきたシングルマザーが崩れた娘の一言

少子化でもシングルマザー世帯は右肩上がり

「全国ひとり親世帯等調査」によると、令和5年の離婚件数は約18.4万件。従来、増加傾向にあったが、平成15年をピークに徐々に下がっている。うち、未成年の⼦どもがいる離婚件数は約9.4万件で、全体の51.4％になる。

人口の減少や少子化が進むなかで、シングルマザー世帯だけは右肩上がりを続け、その数は全国でおよそ120万と、過去数十年で大幅な増加が見られる。

多くのシングルマザー世帯の年収は、父子家庭や両親いる家庭に比べて低く、経済的な困窮が問題になっている。そうした状況を改善しようと、国も「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費確保等支援策」、「経済的支援策」に加え、保育所の優先入所や児童扶養手当の支給、養育費の履行相談など、母子家庭の生活の安定を目指す。

だが、シングルマザーの悩みは、経済面だけに留まらない。

漫画『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）の主人公ゆみは、4歳になる娘のネネの人生を決める大切な鍵を、たった一人で握っていることに、時々苦しくなる。

「ママがおうちにいなかったら寂しい？」

苦しい気持ちを誰かと分かち合いたい。けれども、心の内を吐露できる相談相手が、今のゆみにはいない。高校時代からのふたりの親友エリとこのみは、各々のライフイベントの違いから隔たりが生まれ、互いを思いやりつつも、共通項が見つけづらくなっている。

漫画は、3冊から成るシリーズ『33歳という日々』の1冊で、本書『ゆみの場合』のほかに、親友のエリと、このみを主人公にした２冊がある。

『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』は、長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚したエリの話。3年経っても望んでいた子どもはできず、妊活に対しての熱量の差もあって、夫との関係にも亀裂が入りかけている。

『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』は、美人で華やか、周りからは「高望みしている」と思われているこのみが、実際は恋愛も婚活もままならず、ひとりきりの孤独な夜を持て余す姿を描く。

FRaU web記事でお届けしてきた『シングルマザー、ゆみの場合』の最終話となる本編では、風呂の中で考えごとをしていたゆみが、娘ネネの「見てて」を見逃してしまうところから始まる。

大企業の正社員で、子どもができる前は、大した挫折もなく、順調に真面目に生きてきたゆみだが、想定外の妊娠と離婚でシングルマザーとなった今は、子育てとの両立を優先して、できるだけ周囲に迷惑をかけない働き方をしている。それでも、職場では、残業をいとわない同僚たちに対し、毎日早々と帰宅することに罪悪感を抱く。

そんな中プロジェクトリーダーの話が出て、部署で唯一の子持ち女性の課長から、「期待している」と声を掛けられる。やってみたい思いはあるが、そうなれば今よりも仕事の時間が増えるかもしれない。

一方、利発でしっかり者、保育士さんからも、「あまりワガママを言わない」と言われているネネが、この頃頻繁に「パパ」と口にするようになった。ある日「犬を飼いたい」「飼えないのはパパがいないからか」と駄々をこねた。

一人親だからと不自由をさせないよう、「もっとわがままに、子どもらしく」育てようと思っていたゆみだが、叶えてあげられないことをしつこくねだるネネに、感情的に声を荒げてしまう。

そうした罪悪感や割り切れない仕事への思いもあってか、ゆみはネネに「おばあちゃんのお迎えが増えたら寂しい？」「ママがおうちにいなかったら寂しいよね？」などと聞いてしまう。

「寂しくない」「おばあちゃんのご飯の方が好きだし」

こう答えるネネの本音はどこにあるのだろう。

けれども余裕のないゆみはネネの返事に傷つき、言わなくてもいいひと言を放ってしまう。言った直後に、またしても自己嫌悪に陥るゆみ。

「寂しくないわけがない」「寂しくても言わない」「言えない」子にしたのは、自分なのに……。

◇子なし夫婦のエリ、独身のこのみ、シングルマザーのゆみ。同じ年齢でありながら、まったく異なる人生を歩む3人の女性を描いた『33歳という日々』。

どの道にも迷いがあり、苦しさがあり、それでも懸命に生きる33歳の3人は、多くの女性の代弁者となっている。

