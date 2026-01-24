東京大空襲で炎上する「両国国技館」で命を懸けて守られたものとは…相撲界が100年にわたり継承する「賜杯」の正体

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『「雲龍型」と「不知火型」はもともと逆だった!?…横綱土俵入りの“100年以上続く誤解”』より続く。

「賜杯」の謎

大相撲の「賜杯」には、日本相撲協会の職員も知らない謎がある。裏面に、「大正16年4月29日」という“日付”が刻印されているのだ。大正は15年までしかないのに--。

国民体育大会やサッカー、競馬など多くのスポーツの大会に「天皇杯」や「宮杯」が存在する。宮内庁によると、これらは宮内庁から贈られたものだが、実際に皇族からのお金で優勝カップが作られたのは大相撲の賜杯のみという。

100年前の1925（大正14）年4月29日。摂政宮（のちの昭和天皇）の誕生日に、東宮御所で「台覧相撲」が催され、相撲道への奨励として摂政宮から「下賜金」があった。当時の東京大角力協会の覚書などに金額の記録はないが、新聞では「金一千円」と報じられた。

このお金を元に、協会は優勝杯製作に乗り出した。宮内省に「摂政賜杯謹製」を願い出て許可された。3,000円（3,500円との記録もある）を費やして完成。しかし、ただの興行団体が賜杯を使うのは問題だとして同年末、今につながる財団法人としての「大日本相撲協会」が発足した。

それでも、“物言い”がついてしまった。貴賓席で披露されていた翌26（大正15）年1月場所で、刻印された「菊の紋章」が、使用を禁じた法令に反するとして、宮内省、内務省、警視庁が警告。警察の実地検分なども受け、優勝杯は鋳つぶされた。

そこで新しく作られたのが、現在の賜杯だ。再び「『賜杯』の刻印と、菊花紋を使わなくても菊の模様がダメ」と指摘されたものの、同年5月22日に許可された。翌日の東京朝日新聞はこう報じている。

《御紋章と摂政名を用ふる事はまかりならぬが菊の花を模様にあしらふ事と賜杯とする事は本日許可された》

《協会側では『カツプは元のを改造したのではなく、新たに造つたものだ』といつて居る》

やっと許しを得た賜杯だが、日付が「大正16年」となっている理由は、なかなかわからない。文献を読み解くと、使用許可が出るまでのタイムラグを見越して作ったら、刻印した日付より先に大正時代が終わってしまった、というのが真相らしい。

大日本相撲協会と賜杯

協会はその後、ある意味で賜杯を中心に動き続ける。

当初は東京と大阪に2つの協会が存在したが、東京だけで賜杯を独占することはできないとして、1927（昭和2）年1月に東西の協会が正式に合併した。

昭和天皇の崩御直後には、協会は賜杯を引き続き使用する許可を宮内庁に願い出た。当時の藤森昭一長官は所有権や使用権の所在は明示せず、「従来どおりの取り扱いをもって継続することになったので、通知します」と回答している。

この賜杯を相撲協会は文字通り命がけで守ってきた。

戦時中の金属供出では、相撲協会は部屋や力士個人が保有するカップなどの銀製品をかき集め、国に納めた。だが、賜杯だけは手放さなかった。45年3月10日の東京大空襲では、旧両国国技館も炎上。賜杯は事務室の金庫に保管していたのだが、解錠方法がわからない。両国が火の海となる中、近隣の力士や親方衆が駆けつけ、バケツリレーで金庫に水をかけ、守った。

賜杯は、親方衆が「俺たちは陛下から優勝杯を賜った唯一の団体」と語る“プライド”の結晶だ。ところが前述のように不祥事が続いたころ、2010年名古屋場所では暴力団観戦問題と野球賭博事件で、11年夏場所は八百長問題で、ともに賜杯の表彰を辞退するはめになった。

白鵬は10年名古屋場所前、優勝しても賜杯を抱けない悔しさは自分が背負うと決意。賜杯のない表彰式とわかっていたのだが、全勝を果たした土俵で悔し涙が止まらなかった。

協会を所管する文部科学省の役人は「賜杯の話になると、親方衆はみな居住まいを正す。部外者には理解できない強い誇りと思い入れがあるんでしょう」と語る。

重さ29キロの純銀製の賜杯は国技館の極秘保管庫に収められ、毎場所磨き上げられ、光を放ち続けている。

『「二人の名横綱」が鹿島建設社長に“11億5000万円”の値切り交渉…角界の悲願だった「両国国技館」建設までの険しい道のり』へ続く。

【つづきを読む】「二人の名横綱」が鹿島建設社長に”11億5000万円”の値切り交渉…角界の悲願だった「両国国技館」建設までの険しい道のり